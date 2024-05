Conductor de Telemundo se casa con su novio en México; famosos invitados a la ceremonia espiritual

El conductor de ‘En casa con Telemundo’, Carlos Adyan y su novio, el empresario Carlos Quintanilla se casaron este fin de semana en San Miguel de Allende.

Ante familia y amigos, se dieron el ‘sí’ en una ceremonia espiritual en la que no quisieron involucrar la religión ni a Dios, según explicó. “La boda espiritual la llamo así porque obviamente no vamos a hacerlo a través de la Iglesia, aunque ya el Papa da la bendición a los matrimonios homosexuales, nosotros no queríamos involucrar eso porque sabemos que hay gente que es muy susceptible al tema de la religión y yo como creyente también respeto las religiones de cada cual, así que nosotros vamos a hacer una unión espiritual. No tiene nada que ver con Dios, aunque yo amo a Dios y soy supercreyente de Dios”, explicó Carlos en el pódcast de Alejandro Chabán unos días antes de este especial momento.

Las lágrimas no pudieron faltar cuando Carlos Adyan caminaba hacia el altar y luego se dieron el ‘sí’ en la ceremonia espiritual con un movimiento de manos y se colocaron los anillos.

Mira: TV Azteca cancela programa luego de casi 20 años al aire

Así fue el camino de los novios hacia el altar / Instagram

Osmani García y Mariana Seoane tomaron el micrófono en algún momento de la fiesta y pusieron a bailar a los presentes con sus canciones.

Además de que los esposos protagonizaron su primer vals en la pista de baile, que fue celebrado por todos los presentes.

Los famosos invitados a la boda de Carlos Adyan y Carlos Quintanilla

Hubo aproximadamente 400 invitados a su unión entre los que destacaron famosos como Lele Pons y Guaynaa.

Mariana Seoane también se dejó ver muy bien acompañada de Fernando Alonso, con quien al parecer su romance va viento en popa.

Mariana Seoane con el novio / Instagram

Julia Gama y Rafael Nieves, exintegrantes de ‘La casa de los famosos’ fueron unos de los invitados que atrajeron miradas con sus atuendos y química.

Julia Gama, Andrea Meza, Jacky Bracamontes y Jimena Gállego fueron invitadas a la boda / Instagram

Puedes ver: Exponen pleito en MasterChef Celebrity; Itatí Cantoral habría explotado, nadie soportaría ¿a un integrante?

El exconductor del reality de Telemundo, Héctor Sandarti, también fue uno de los famosos invitados. Las actrices Zuria y Marimar Vega con sus esposos también acapararon las miradas por la diversión que pasaron juntos en la boda.

Marimar Vega y Zuria Vega con sus esposos en la boda / Instagram

María Celeste Arrarás, Jimena Gállego, Chiky Bombom, Andrea Meza, Nacho Lozano, Manelyk y Jacky Bracamontes, fueron otros de los famosos que asistieron.

Checa: Encuentran sin vida a joven que hizo casting para La academia