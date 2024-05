Exponen pleito en MasterChef Celebrity; Itatí Cantoral habría explotado, nadie soportaría ¿a un integrante?

‘MasterChef Celebrity’ está cada día más ‘picante’ y no solo en la cocina donde ya se conoce al Top 10 de mejores cocineros, sino también por lo que se vive detrás de cámaras.

Aunque el reality ya se habría terminado de grabar, el programa continúa en transmisión en TV Azteca, así que uno de sus integrantes, soltó chismecito en una reciente entrevista.

Rey Grupero no pudo evitar contar quién fue la persona a la que menos soportaban en las grabaciones. Esto lo reveló en el programa ‘La caminera’.

¿Quién es la persona que causó desacuerdos en MasterChef Celebrity?

Según el influencer, quien no tuvo pelos en la lengua para contar lo que sucedía detrás de la cocina, la persona más 0diada del reality no fue un participante, sino la mánager de Litzy.

Rey Grupero expuso que si bien se llevaba de la mejor manera con esta persona, de repente se tomó atribuciones que no le correspondían y hasta les reclamaba a los concursantes lo que hacían en el programa, por lo que una de las personas que no le permitió seguir con esa actitud fue nada más y nada menos que Itatí Cantoral.

“Sin duda Laura Bozzo es la más problemática, pero siento que la más problemática es la mánager de Litzy”. Rey Grupero

La manager de Litzy se habría peleado con Itatí Cantoral en Masterchef Celebrity / Instagram: @masterchefmx

“La manager de Litzy era como una concursante más. Por ejemplo, tú que querías salvar a alguien y no salvabas a Litzy ya te estaba esperando la mánager, ‘¿por qué no salvaste a Litzy?’ Y andaba ahí nada más parando oreja y todo y me caía muy bien y terminé sin hablarle”, continuó.

Rey Grupero también confesó que la mánager de Litzy se puso tan intensa, que protagonizó un pleito con Itatí en el que casi llegan a algo más de palabras: “Hasta se quería echar un t¡r0 con Itatí Cantoral y te voy a decir una cosa, mi Itatí también tiene su carácter… se hicieron de palabras porque la mánager se sentía jugadora, entonces le empezó a reclamar quién sabe cuántas cosas, que si le echaron azúcar al postre y todo, pero si la villana Soraya es mala, Itatí enojada le decía ‘¿qué me vas a hacer mi amor?’ Y le tiraba beso, y la mánager así enfurecida y Litzy así de ‘bueno, al rato nos vemos’. Litzy es todo amor y paz entonces yo creo que tener una manager así sí te echa un paso pa’ atrás”, dijo,

“A mí la verdad de caerme muy bien y sentirla así como muy fraternal, se convirtió en mi pesadilla, me bajaba la energía”, reveló, concluyendo que sí le aconsejó a Litzy que cambiara de mánager.

