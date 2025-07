Cinco telenovelas mexicanas icónicas que ahora son más funables que tu ex en redes sociales

Si algo ha caracterizado a la televisión mexicana son sus telenovelas. Aunque actualmente existen las plataformas de streaming que ofrecen otro tipo de contenido al publico, el melodrama sigue siendo un clásico que se sigue consumiendo.

Según ha trascendido en internet, México llega a realizar un promedio de 10 a 15 novelas al año. Algunas de ellas suelen pasar sin pena ni gloria, mientras que otras suelen ser un rotundo éxito que, en algunos casos, son transmitidas en otros países.

Pese a que el melodrama sigue siendo muy popular en tierras aztecas y las producciones actuales se han sabido adaptar a los tiempos modelos, hubo varios que, si bien fueron un ícono en su momento y hasta son recordadas con cierto cariño, serían cancelables, o al menos cuestionables, si se hicieran en esta época.

Ya sea por que manejaron temas, hoy considerados como mal abordados, o porque habrían promovido estereotipos que hoy son considerados negativos. Aquí te dejamos algunos ejemplos.

Telenovelas más funables de la televisión mexicana / Redes sociales

María la del Barrio (1995)

‘María la del Barrio’ fue una telenovela mexicana que se estrenó en 1995 y fue protagonizada por Thalía. Formando parte de la llamada ‘Trilogía de las Marías’ y producida por Angelli Nesma Medina, este melodrama cuenta la historia de una chica pobre llamada ‘María’.

Por circunstancias de la vida, llega a vivir a la mansión de la familia De la Vega. Durante su estancia, se enamorará de Luis Fernando (Fernando Colunga), quien, al principio le hace la vida imposible, pero después le corresponde. Ambos tendrán que lidiar con muchos obstáculos para ser felices, incluyendo la obsesión que tiene Soraya (Itatí Cantoral) por el protagonista.

Si bien es considerado un clásico, en redes señalan que esta novela perpetúa el estereotipo de que una mujer sale adelante gracias a un hombre rico, inteligente y refinado. Otros han señalado que el melodrama daría a entender que una infidelidad o cualquier mala acción se puede perdonar con el llamado “poder del amor”.

Dos mujeres, un camino (1993)

‘Dos mujeres, un camino’ fue un melodrama de 1993, protagonizado por Laura León, Biby Gaytán y Erik Estrada. La producción de Emilio Larrosa cuenta la historia de Johnny, un hombre casado que se enamora de una joven durante uno de sus viajes.

Johnny debe decidir si se queda con su esposa Ana María o estar con su amante, Tania. Aunque fue un éxito en su momento y hasta contó con un cameo de ‘Selena y los Dinos’, hoy en día sería muy criticada.

Y es que se dice que perpetuaría la idea de que la infidelidad puede ser, hasta cierto punto, algo “romántico”, cuando hoy se consideraría algo dañino para todos los involucrados.

Te sigo amando (1996)

Siendo una producción de Carla Estrada, ‘Te sigo amando’ narra la historia de Yulissa (Claudia Ramírez), una joven que se ve forzada a casarse con Ignacio (Sergio Goyri), un hombre cruel que está obsesionado con ella.

En algún punto de la historia, la protagonista conoce a Luis Ángel, un médico de quien se enamora perdidamente. No obstante, lograr su amor no será nada sencillo, pues Ignacio no está dispuesto a dejarla ir.

Este melodrama hoy se dice que promovería el machismo y la violencia hacia la mujer, pues Ignacio, pese a que dice amar a Yulissa, la maltrata de forma verbal y hasta física.

En los últimos años, se han hecho versiones más “adecuadas” para la época. Sin embargo, ‘Te sigo amando’ sigue siendo tan añorada como criticada.

Rosalinda (1999)

Otro melodrama de Thalia, ‘Rosalinda’, producción de Salvador Mejía, narra la historia de Rosalinda, una chica que no solo sufre explotación laboral, también es maltratada por su familia.

Se enamora de Fernando José, un joven que le oculta que es millonario. Tras lidiar con muchos obstáculos, logran ser felices. Aunque es un buen final, hoy en día en redes señalan que sería bastante “ilógico”, por decirlo menos.

¿Por qué? Porque joven no solo pierde la memoria en algún punto de la historia, también termina en la calle y debe cantar para sobrevivir. Todo esto se soluciona gracias al “poder de amor”.

‘Lo que la vida me robó’ (2013)

Producción de Angelli Nesma Medina, ‘Lo que la vida me robó’ fue una novela estrenada en 2013. Siendo una adaptación moderna de ‘Amor real’, narra la historia de Montserrat (Angelique Boyer) una chica que está al borde de la ruina y que, pese a estar enamorada de José Luis (Luis Roberto Guzmán), se ve forzada a casarse con Alejandro.

Alejandro, al saber que su esposa no lo ama realmente, la trata mal y hasta la violenta íntimamente en una ocasión. Pese a todo, ella lo empieza a amar con el paso del tiempo y hasta le ruega cuando él decide dejarla por otra mujer, pues piensa que lo engañó con José Luis.

Aunque ‘Amor real’ cuenta lo mismo, está ambientado en otra época, por lo que, para el público fue un poco más justificable la narrativa en esa producción que en ‘Lo que la vida me robó’.

Al igual que los otros melodramas ya mencionados, muchos dicen que esta novela promovería la idea de que el amor lo resuelve y perdona todo, sin importar el tamaño de la ofensa.

