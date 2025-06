Camila Sodi rompe el silencio sobre su supuesta pelea con Thalía por las cenizas de su madre, Ernestina Sodi

Camila Sodi finalmente decidió poner fin a los rumores que circulaban en redes sociales y medios de comunicación sobre un supuesto pleito con su famosa tía Thalía, a raíz de la muerte de su madre, Ernestina Sodi.

La actriz, que se encuentra en un momento de cambios y proyectos, aprovechó un encuentro con la prensa en el aeropuerto antes de viajar a París para aclarar lo que realmente pasa en su familia.

¿De dónde surgió el rumor de la pelea entre Camila Sodi y Thalía?

Los comentarios sobre un supuesto distanciamiento entre Camila Sodi y Thalía surgieron tras el fallecimiento de Ernestina Sodi, madre de la actriz y hermana de la cantante. Algunos medios y usuarios de redes sociales señalaron que la disputa habría sido por las cenizas de la señora Ernestina. Sin embargo, Camila desmintió de forma contundente estas versiones.

Visiblemente sorprendida por la pregunta de los reporteros, la actriz respondió: “¿Qué se dice? ¿Quién dice eso?”. Con estas palabras dejó claro que desconocía completamente los rumores y que le parecía absurdo que se hablara de una pelea familiar inexistente.

¿Por qué Camila Sodi dijo que no hay motivo para un conflicto con Thalía?

Camila fue enfática al señalar que las especulaciones carecen de sentido, pues los motivos que se han mencionado en los chismes simplemente no existen. La actriz explicó que su madre no fue cremada, por lo que no podría haber un pleito relacionado con las cenizas.

“Les voy a decir algo, no la cremamos, así que ya dejen de ser chismosos”, afirmó entre risas ante la difusión de rumores infundados. Además, la también cantante hizo un llamado a dejar de lado los comentarios malintencionados que solo buscan crear conflicto donde no lo hay.

¿Qué confesó Camila Sodi sobre el duelo por la pérdida de su madre?

Tras desmentir la supuesta pelea, Camila Sodi aprovechó el momento para agradecer las muestras de cariño y apoyo que ha recibido desde la partida de su madre. “Todos los que me han mandado a mí y a mi familia amor, respeto, buenos deseos, eso sí se aprecia muchísimo”, dijo, conmovida por el respaldo del público.

Además, Camila reveló un aspecto muy personal que ha formado parte de su proceso de sanación: escribió un libro sobre el duelo. “Les voy a contar algo que ha sido muy hermoso, transformé todo eso en un libro, es un libro sobre el duelo, yo creo que como humanos hay que ayudarnos y los quiero, les agradezco”, confesó, mostrando una faceta sensible y solidaria.

Hasta el momento Sodi no ha revelado si ese libro saldrá a la luz o es parte exclusivo de su duelo. Además Thalía no se ha pronunciado al respecto.

Así desmintió los rumores sobre una enemistad con su tía Thalía:

¿Quién fue Ernestina Sodi y de qué murió?

Ernestina Sodi Miranda fue una reconocida escritora, periodista e historiadora mexicana, nacida el 24 de julio de 1960 en la Ciudad de México. Fue hermana de las famosas artistas Thalía y Laura Zapata, y madre de la actriz Camila Sodi. A lo largo de su vida, Ernestina se destacó por su trabajo académico y literario, con estudios en Historia del Arte y Letras Modernas. Publicó varios libros, entre ellos Líbranos del mal, donde narró su secuestro junto a su hermana Laura en 2002. También fue profesora universitaria y, en su juventud, ganó el certamen de belleza Señorita Distrito Federal en 1977.

Ernestina falleció el 8 de noviembre de 2024 a los 64 años, tras complicaciones de salud derivadas de dos infartos. El primero ocurrió el 18 de octubre, lo que la llevó a ser hospitalizada de emergencia en la Ciudad de México. Poco después, sufrió un segundo infarto, y se mantuvo en terapia intensiva hasta su fallecimiento. Se especula que la causa principal fue la ruptura de la vena aorta, lo que agravó su estado de salud. La noticia fue confirmada por su hija Camila Sodi a través de redes sociales, donde compartió un emotivo mensaje de despedida.