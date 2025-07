Lalo ‘el Mimo’ reaparece en silla de ruedas tras terrible caída y preocupa a sus seguidores; suplica ayuda

Eduardo Meza de la Peña, mejor conocido como Lalo ‘el Mimo’, causó revuelo luego de reaparecer ante el ojo público en silla de ruedas. El actor y comediante, de 89 años, causó preocupación entre el público por su estado de salud. Reveló que sufrió una aparatosa caída.

Lalo ‘el Mimo’ se consolidó en la industria del espectáculo como uno de los actores y comediantes más reconocidos de México. Sin embargo, en estos momentos enfrenta una dura crisis.

Eduardo Meza de la Peña, ‘Lalo el mimo’, encendió las alarmas por mostrarse en silla de ruedas / IG: @laloelmimooficial

¿Qué le pasó a Lalo ‘el Mimo’ que reapareció en silla de ruedas?

Lalo ‘el Mimo’, actor y comediante, generó preocupación entre los televidentes tras reaparecer ante el ojo público en silla de ruedas y lo que más encendió las alarmas fue su revelación de que a sus 89 años sufrió una terrible caída que lo dejó convaleciente por bastante tiempo.

El actor fue captado por las cámaras del programa ‘Hoy’ en las instalaciones de la empresa en la que labora y dio a conocer que ha enfrentado dificultades en su salud debido a la caída que le costó una fractura de cadera. Comentó que esta situación lo llevó a ser sometido a una cirugía.

“Más susto me pegué. Yo me pasé una cosa muy, muy terrible. No se lo deseo a nadie. Y es más, a los viejos les digo: Cuídense, no se caigan porque yo me fracturé la cadera, me operaron, me metieron un clavo de 18 centímetros, no más que no me lo alinearon bien”. Lalo ‘el Mimo’

A raíz de su revelación, le cuestionaron si por este motivo tiene que permanecer en silla de ruedas. Ante esto, reconoció que, pese a la adversidad, puede caminar con total normalidad. No obstante, utiliza este artefacto para facilitar su desplazamiento en las instalaciones de Televisa.

“Puedo caminar con andadera, pero aquí, como está muy disparejo, me iba a tardar un año de llegar al CEA”, dijo.

¿Qué dijo Lalo ‘el Mimo’ sobre la falta de trabajo a sus 65 años de carrera?

Asimismo, Lalo ‘el Mimo’, actor de ‘Hasta que el dinero nos separe’, recalcó que, tras 65 años de carrera, todavía está vigente, por lo que suplicó a las cámaras que lo tomen en cuenta para más proyectos.

“Después de 65 años de actor, vengo a hacer casting como si no me conocieran aquí al CEA para una novela. Me hablaron para ser un abuelo. Yo quería ser todavía galán, pero ya no. Ya soy galón”, concluyó entre bromas.

Tras estas declaraciones, los seguidores de Lalo ‘el Mimo’ señalaron que, pese a la avanzada edad y su estado de salud del actor, todavía tiene la fuerza y las ganas para trabajar, por lo que esperarían que algún productor le dé la oportunidad de seguir vigente en la pantalla chica.

Así lo dijo Lalo ‘el Mimo':

¿Quién es Lalo ‘el Mimo’, actor mexicano?

Lalo ‘el Mimo’, cuyo nombre real es Eduardo Meza de la Peña, es un actor y comediante mexicano nacido en 1936 en Morelia. Es reconocido por su participación en el cine de ficheras, teatro y televisión, con más de 126 películas y 60 obras en su carrera.

Lalo ‘el Mimo’ estudió en la UNAM y debutó en 1959. Aunque se retiró por problemas de salud en 2022, sigue activo como productor y guionista. Ha sido galardonado con premios como la medalla Virginia Fábregas y el Califa de Oro. Es considerado uno de los grandes exponentes de la comedia popular en México.