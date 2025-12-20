Famoso actor reaparece tras declararse culpable de acoso y su aspecto irreconocible ¡enciende las alarmas!

La reaparición de un actor de Hollywood en redes sociales volvió a colocarlo en el centro de la conversación digital. Se trata de Gary Busey, intérprete estadounidense de 81 años, recordado por su participación en la película Arma mortal (1987), que protagonizó Mel Gibson. Un breve video publicado en su cuenta oficial de Instagram bastó para generar una oleada de reacciones, cuestionamientos y comentarios entre usuarios de distintas plataformas.

Gary Busey / Facebook Gary Busey

¿Por qué el video de Gary Busey se volvió tendencia en redes sociales?

El video, publicado hace unos días en Instagram, dura apenas unos segundos, pero rápidamente fue retomado por distintos medios estadounidenses y replicado en plataformas como X (antes Twitter) y TikTok. Portales especializados en entretenimiento, como TMZ, difundieron el clip acompañándolo con mensajes que destacaban el impacto que generó entre los usuarios.

En la grabación se observa a Gary Busey dentro de un vehículo. Su apariencia dista de la imagen que el público recuerda de su etapa más activa en Hollywood: luce el cabello despeinado, barba ligeramente crecida, gorra, playera y saco. Además, durante el video emite sonidos que algunos usuarios compararon con los de un ganso, lo que incrementó el desconcierto en redes.

El propio actor presentó el clip como una especie de “regalo de Navidad” para sus seguidores. Sin embargo, la reacción predominante entre los internautas no fue festiva, sino de sorpresa y cuestionamiento. Comentarios como “¿Es realmente él?”, “¿Qué le pasó?” o “¿Esto es IA, verdad?” se repitieron en distintas publicaciones relacionadas con el video.

Gary Busey / Facebook

¿Cuál es el aspecto actual del actor de Arma mortal?

Tras la difusión del clip, miles de usuarios expresaron su opinión en redes sociales. Algunos manifestaron tristeza al comparar la imagen actual del actor con la que tenía en décadas pasadas, cuando protagonizaba producciones de alto perfil en Hollywood. Otros se mostraron confundidos por su comportamiento frente a la cámara y por los sonidos que emitía.

Entre los comentarios que circularon se leían mensajes como:



“¿Dijo ‘Busey, el aterrador’?”,

“¿Es realmente él?” o

“¿Qué le pasó?”.

También hubo quienes cuestionaron la autenticidad del video, sugiriendo que podría tratarse de un contenido generado con Inteligencia Artificial, debido a lo breve y peculiar del clip.

Al mismo tiempo, algunos usuarios tomaron la grabación con humor y compartieron memes o comentarios irónicos, mientras que otros recordaron la trayectoria del actor en el cine y su participación en películas que marcaron una época, como Arma mortal, estrenada en 1987.

¿Por qué Gary Busey se declaró culpable de acoso?

La situación legal de Gary Busey comenzó en agosto de 2022, cuando fue acusado de conducta inapropiada durante la Convención Monster-Mania, un evento dedicado al cine de terror que se realizó en Cherry Hill, Nueva Jersey, Estados Unidos. De acuerdo con la información difundida en su momento, tres mujeres lo señalaron por tocamientos indebidos durante sesiones de fotos con asistentes al evento.

Posteriormente, las autoridades detallaron que el actor enfrentaba varios cargos, entre ellos dos por contacto sexual delictivo de cuarto grado, uno por intento de contacto sexual delictivo del mismo grado y un cargo adicional por acoso. El caso avanzó en el sistema judicial estadounidense durante los años siguientes.

Finalmente, en septiembre de 2025, Gary Busey llegó a un acuerdo con la Fiscalía y se declaró culpable de uno de los cargos por contacto sexual delictivo. Como parte de la resolución legal, fue sentenciado a dos años de libertad condicional. Desde entonces, el actor había reducido notablemente su presencia pública y mediática.

La reciente publicación en redes sociales marca una de sus primeras apariciones visibles tras el fallo judicial. Aunque el video no hace referencia directa a su situación legal ni a los hechos por los que fue acusado, su difusión reavivó el interés del público en su figura y en el rumbo que ha tomado su vida en los últimos años.

