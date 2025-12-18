Fer de la Mora y ‘Potro’ Caballero confirman oficialmente su ruptura; ¿se acabó el amor o hubo infidelidad?

Fernanda de la Mora y Luis ‘Potro’ Caballero confirmaron lo que muchos ya temían: su relación terminó. Tras días de rumores, la pareja, que compartió tanto su vida personal como su carrera artística, decidió anunciar oficialmente su separación, dejando claro que, aunque cada quien seguirá su camino, el respeto y la admiración mutua permanecen intactos.

Tras días de rumores, Fer de la Mora y ‘Potro’ Caballero confirmaron su separación. / Foto: Redes sociales

¿Cómo confirmaron Fernanda de la Mora y ‘Potro’ Caballero su separación?

Fer de la Mora y Luis ‘Potro’ Caballero confirmaron su separación a través de un comunicado publicado en sus redes sociales. La pareja señaló que la decisión se tomó “de común acuerdo” y desde la madurez y el respeto, aclarando que no hubo terceros involucrados.

Destacaron que su hijo seguirá siendo la prioridad de ambos. “En todo momento se ha priorizado el bienestar de nuestro hijo, quien seguirá siendo el centro de nuestras vidas y el vínculo más importante entre nosotros”, escribieron, dejando claro que su compromiso como padres permanece intacto.

Finalmente, Fernanda y Luis pidieron respeto hacia su privacidad y anunciaron que no harán más comentarios ni ofrecerán entrevistas sobre el tema. “Continuaremos siempre comprometidos a cuidar y acompañar a nuestra familia, velando por su bienestar y manteniendo un lazo basado en el respeto, el cariño y el apoyo mutuo”, concluyeron, cerrando de manera formal este capítulo de sus vidas.

Ruptura de Fer de la Mora y ‘Potro’ Caballero: confirman separación. / Foto: Redes sociales

¿Por qué se separaron Fernanda de la Mora y ‘Potro’ Caballero?

Fernanda de la Mora y Luis ‘Potro’ Caballero dejaron claro que su separación no tuvo relación con terceras personas aunque los sospechas entre los internautas y teorías no se detienen.

“Queremos compartir que, de común acuerdo, hemos decidido poner fin a nuestra relación como pareja. Esta decisión ha sido tomada desde la madurez, el respeto y queremos dejar claro que no hubo terceros involucrados”, detallaron en conjunto.

Sin embargo, la confirmación de su distanciamiento llegó antes. Recientemente un video publicado por Fernanda de la Mora, en el que se le puede ver cargando a su bebé, generó gran interacción entre sus seguidores. Entre los comentarios, un usuario le preguntó: “¿Y ‘Potro’?”, a lo que la ex participante de Los 50 respondió de manera breve pero contundente: “Ya no está”.

Comunicado en el que Fer de la Mora y ‘Potro’ Caballro confirmaron su ruptura. / Foto: Redes sociales

¿Cómo comenzó la relación entre Fernanda de la Mora y ‘Potro’ Caballero?

La historia de amor entre Fernanda de la Mora y Luis ‘Potro’ Caballero comenzó cuando ambos tenían apenas 20 años. Presentados por familiares, el inicio no fue precisamente romántico: admiten que la química entre ellos no fue inmediata. Sin embargo, con el tiempo, lo que empezó como una relación difícil se transformó en un vínculo profundo, y el cariño se convirtió en amor.

Aunque su historia inicial llegó a un punto de quiebre y Fernanda de la Mora decidió casarse con otra persona, aquel matrimonio fue breve y terminó en divorcio en menos de un año. La distancia y el tiempo parecieron tomar caminos distintos para ambos, pero el destino tenía otros planes.

Fue en 2023, entre los sets y convivencias de varios realities de Televisa y Telemundo, donde ‘Potro’ Caballero y Fernanda de la Mora se reencontraron. La cercanía volvió a despertar viejas emociones y, tras redescubrirse, decidieron darse una nueva oportunidad.

Ese mismo año, anunciaron que serían padres, consolidando una etapa llena de ilusión y proyectos compartidos, mientras el exparticipante de Acapulco Shore expresaba su deseo de algún día casarse con Fernanda de la Mora, reafirmando que ella era la mujer con quien quería construir su futuro.

