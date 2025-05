‘Potro’ Caballero arremete contra Gala Montes por decir que no ha construido nada, le manda mensaje tremendo

Recientemente Luis ‘Potro’ Caballero habló de Gala Montes, quien anda en pleno polémica con su ex Anna Porter, y se aventuró a aconsejarle que aproveche mejor su talento.

Sin embargo, la cantante no se tomó nada bien las críticas y respondió contundente tachándolo de don nadie. Ahora ‘Potro’ arremete contra ella.

¿Qué le aconsejó el ‘Potro’ Caballero a Gala Montes ?

En una entrevista difundida por el canal de Youtube ‘Angel Media Oficial’, Luis ‘Potro’ Caballero fue abordado sobre el escándalo entre Gala Montes y su mamá.

El ‘Potro’ reconoció que mediáticamente fue ''una genialidad’’ y bien aprovechado por la señora Crista Montes, no obstante, prefirió mantenerse al margen: ''Son temas familiares, a mí no me compete hablar ni de Gala ni de la mamá''.

Luego, el influencer admitió haberse distanciado de la cantante a raíz de su participación en ‘La casa de los famosos’, aunque aseguró que le guardaba mucho respeto y también reconoció su talento. Sin embargo, al ‘Potro’ se le fue la lengua y se le ocurrió aconsejar a Gala para aprovechar mejor su voz y ''no sacar las babosadas que había estado sacando’'.

Gala Montés no acepta críticas del ‘Potro’ Caballero y él responde

Tras la metida de pata del también actor, la respuesta de Gala Montes no se hizo esperar, pues aunque el ‘Potro’ probablemente no hizo esos comentarios de mala fe, la cantante no los tomó a bien.

En entrevista para diferentes medios como ‘Qué buen chisme’, Gala fue puesta al tanto de la crítica de su excompañero de LCDLF y su respuesta fue tajante: ''Yo no acepto críticas constructivas de nadie que no haya construido algo, y ‘Potro’ pues, es eso’’.

La replica de Luis ‘Potro’ Caballero vino casi de inmediato durante la emisión del programa ‘Vivalavi’, del cual es conductor. Su compañeros le cuestionaron al respecto y aunque pretendió sostener la supuesta admiración y respeto a Gala, su respuesta dejó ver que el comentario de la intérprete de ‘Un amor a la medida’ le caló:

“Yo siempre lo he dicho, Gala me parece una persona muy talentosa, canta muy bien, es una gran actriz, pero tiene el alma podrida... Espero se reconcilie con ella misma, con su familia, que encuentre la luz, porque esa va a ser la forma en la que ella va a brillar siempre, no por escándalos... Yo la admiro, no tengo problema con ella en lo absoluto’’. Luis ‘Potro’ Caballero

También insistió en que no entiende por qué ella le tiene tanta saña y odio, pues ''habla solamente desde la ignorancia, del desconocimiento y de la mala leche’’, ya que incluso durante su participación en ‘LCDLF’, según ‘Potro’, no pelearon, sólo hubo contienda en el posicionamiento. Ahora, habrá que ver si Gala Montes le responde algo más o simplemente pasa de ello.

¿Quién es Luis ‘Potro’ Caballero?

Luis Alfredo Caballero Dussauge, mejor conocido como ‘Potro’ Caballero es una personalidad de la televisión mexicana que saltó a la fama gracias a su participación en el reality Acapulco Shore, y después en el programa de competencias ‘Guerreros’.

El también cantante nacido en 1992, lleva una carrera multifacética; pues si bien su prioridad es la música, en paralelo realiza un pódcast propio llamado ‘El potreo podcast’, en el que habla sobre diferentes temas que están en tendencia.