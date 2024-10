Potro recuerda con quién se llevó peor en ‘LCDLFMX’

Ya han pasado dos semanas desde que la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’ llegó a su fin. Si bien fue más exitosa que su antecesora, también ha sido catalogada como la más polémica.

Durante los dos meses y medio que duró el show, los integrantes del ‘cuarto Tierra’ hicieron comentarios y tuvieron actitudes muy cuestionables, principalmente, en contra de los habitantes del equipo ‘Mar’.

A raíz de esto, la salida de cada famoso perteneciente a ‘Tierra’ era motivo de celebración en redes sociales. Entre las expulsiones más festejadas fue la de Luis ‘Potro’ Caballero, quien fue el tercer eliminado de la competencia.

Si bien el influencer no hizo comentarios tan polémicos dentro del show, sí respaldaba al resto de su equipo, lo que causó la molestia de los seguidores. Aunado a esto, en su momento llegó a decir que la producción “favoreció” a los habitantes de ‘Mar’ e hicieron quedar mal a su team, provocando aún más criticas en su contra.

Luis Potro Caballero

Luis ‘Potro’ Caballero revela que se sintió humillado por un participante

Pese a que el show ya terminó, el creador de contenido sigue hablando sobre su estancia. En esta ocasión, reveló que hubo una habitante en particular con la que no se llevó nada bien.

A través de redes sociales, Potro contó que, si bien intentó llevarse bien con todos, la convivencia con Gala Montes fue difícil, afirmando que, en su momento, la actriz lo “humilló” sin motivo aparente.

“Gala fue la persona con la que menos empaté. Literalmente, me humilló, me hizo mi… en un posicionamiento, cuando ni siquiera buscaba el posicionamiento ni el confrontamiento”. Luis ‘Potro’ Caballero

Por supuesto, el comentario del también cantante no pasó desapercibido en internet. Si bien hubo algunos que lo respaldaron, otros defendieron a Gala y le recalcaron que, en ningún momento, lo humilló.

“Tuve que ir a ver el posicionamiento, y no veo donde lo humilló”, “Nadie habla tanto de La casa más que Potro y fue el que menos duró”, “Gala suele ser muy agresiva con sus palabras”, “Ya que supere el show”, “Los posicionamientos de Gala fueron los mejores”, señalaron algunos comentarios.

¿Cómo fue el posicionamiento entre Gala Montes y Luis Potro Caballero?

En la tercera semana del show, la Jefa nominó a todos los habitantes de La casa por hacer complot para las nominaciones. Durante el posicionamiento, Potro se acercó a Gala para decirle que la quería fuera del show debido a que su “energía” no le parecía.

Ante esto, la protagonista de ‘Vivir de amor’ simplemente respondió que ya lo había visto en otros realities y “sabía como era”, dejándole entrever que jamás habría una amistad entre ellos.

“No me ofendiste. La verdad me lo esperaba. He visto tu trabajo en otros realities y sé como eres. No te conozco y tú no me vas a conocer ni tantito. No vas a tener esa oportunidad”, indicó.

