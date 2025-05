Gala Montes lanza pedrada a su ex Anna Porter, dice que a ella no la compran con dinero: “Mucha sanguijuela”

La empresaria e influencer Anna Porter reveló en exclusiva a TVNotas cómo comenzó su vínculo con la actriz Gala Montes, una conexión que, aunque en su momento pareció “especial”, terminó siendo una relación breve y tóxica.

Porter, quien asegura que mantuvo una relación sentimental con la actriz, confesó lo que vivió a su lado. Afirmó que Gala Montes solo la utilizó para ganar popularidad dentro de la comunidad LGBTIQ+ y la describió como: “malagradecida, bipolar, mitómana y gay cuando le conviene”.

¿Qué dijo Anna Porter, supuesta novia de Gala Montes?

Anna Porter compartió varios episodios de su noviazgo con la actriz y confesó sentirse engañada, sobre todo porque, según ella, Gala le prometió dejar a su entonces pareja, Icho Van, para estar con ella, pero finalmente terminó regresando con su también mánager.

“Se la pasó conmigo el 14 de febrero y el 17 regresó con su ex. ¿Por qué? Es una buena actriz (ríe)”, comentó. También relató que mientras estuvieron juntas, entre enero y marzo, Montes alternaba su tiempo entre ambas relaciones: “Un día dormía con él y al otro conmigo. Recuerdo que decía: ‘Hoy no puedo’, y al otro día: ‘¿A qué hora llegas? Estoy ansiosa por verte’. Ahí supe que me mentía”.

Además, Porter aseguró que Gala abusó de su confianza e incluso de su dinero, ya que cuando salían con amigos, ella solía pagar las cuentas —las cuales superaban los veinte mil pesos— mientras Gala invitaba a otros conocidos. También afirmó que le regaló varias bolsas de marca por lo que sienteque Gala se aprovechó de su dinero y la utilizó para seguir colgándose de la comunidad LGBTQ+

“Jamás quise dañar su imagen. Creí que ella sabía querer bonito. No es justo que me quede callada. Lo que hizo es abuso de confianza. No estoy despechada, tampoco perdí mi dignidad, pero me faltó carácter. ¡Me sentí utilizada! Es gay cuando le conviene. Digamos que es heteroflexible”, contó a TVNotas Anna Porter.

Gala Montes arremete conta su ex Anna Porter

Aunque al principio Gala Montes negó haber conocido a Anna Porter, la empresaria respondió mostrando videos que demostraban que habían salido juntas. Incluso, compartió un video de una emisión de ‘Sale el Sol’, en el que Gala llegó a decir que Anna Porter era una de sus personas favoritas.

Ahora, la actriz ha dado nuevas declaraciones sobre la empresaria.

“Nada qué decirle, qué te digo Mucha sanguijuela. No esperaba nada de nadie y aún así me decepcionaron, lo que si te puedo decir es yo trabajo desde los 6 años y a mí no me compra el dinero yo tengo dinero”, comentó Gala Montes.

A pesar de las polémicas, la actriz y cantante ha preferido mantenerse enfocada en su carrera. “Quiero darle el ejemplo a la gente: si están pasando por una situación difícil, que la transformen en arte, en deporte… que no elijan el camino fácil. Quiero demostrar que sí se puede salir adelante, incluso cuando todo parece estar en contra”, expresó.

¿Quién es Anna Porter, ex de Gala Montes?

Se hizo viral por hacer contenidos de viajes y de ejercicio en redes sociales.

en redes sociales. Es defensora de los derechos de los grupos vulnerables, mujeres , niños, comunidades indígenas, migrantes y LGBTIQ+ .

, . Con el Dalai Lama

Es empresaria y exporta tequila a Reino Unido. Cuenta con 273 mil seguidores en Instagram y 1.6 millones en TikTok.

