Gala Montes pone fin a su relación con su mánager Icho Van: ¿Karime Pindter influyó en su decisión?

Gala Montes, actriz y cantante, dio de qué hablar en diciembre de 2024 al revelar que mantenía una relación amorosa con su mánager, Icho Van. Esta noticia generó un gran revuelo, sobre todo entre los seguidores del reality La Casa de los Famosos México, quienes esperaban que la joven formalizara su relación con Karime Pindter debido a la química que mostraron dentro del programa.

Al salir del reality, la cercanía entre Gala y Karime continuó alimentando la esperanza de los fanáticos, ya que eran vistas juntas en eventos y en publicaciones de redes sociales. Sin embargo, cuando Gala anunció su relación con Icho Van, muchos de sus seguidores reaccionaron de manera negativa.

La actriz comenzó a recibir ataques en línea, acusándola de “colgarse” de la comunidad LGBTQ+ para ganar simpatía y de “usar” a Karime para obtener beneficios mediáticos. Ante esta situación, la relación entre Gala e Icho fue blanco de críticas, lo que habría influido en su decisión de separarse.

Karime Pindter y Gala Montes / Redes sociales

Gala Montes habla sobre el fin de su relación con Icho Van

Durante una reciente entrevista con Mara Patricia Castañeda en su canal de YouTube, Gala Montes abordó su experiencia en La casa de los famosos México y también el tema de su relación con Icho Van.

La artista expresó el dolor que le causó la ruptura con su mánager, a quien describió como un gran apoyo en momentos difíciles: “Ya tronamos, ya estoy soltera… y sí fue duro. Es una persona que yo quiero muchísimo, siempre lo voy a querer. Siempre es una persona que a mí me ayudó cuando más lo necesite”, declaró.

Gala también explicó que su decisión no fue motivada por la opinión pública, sino por la dificultad de mezclar trabajo y sentimientos: “No nos separamos por la gente, es complicado trabajar y mezclar sentimientos, pero sí es duro cuando la gente se crea expectativas”.

Uno de los aspectos más impactantes de su declaración fue la manera en que los ataques en redes afectaron a Icho Van: “La gente lo trató tan mal que a mí me dolió tanto eso. Aunque ya habíamos cortado y todo, para mí es súper importante y siempre lo va a ser”, mencionó la actriz.

Icho sería 20 años mayor que Gala / Redes sociales

¿Karime Pindter influyó en la decisión de Gala Montes?

Aunque Gala no mencionó directamente a Karime, sus declaraciones dejan entrever que esperaba más apoyo de ella durante la controversia: “Yo le escribí a ella y le dije: ‘por favor, ayúdame’. Yo estaba en una crisis de ansiedad horrible, llorándolas todas, y le dije ‘por favor ayúdame’, y me dijo: ‘No, perdón, no puedo meterme en polémicas’”.

Estas palabras dejaron entrever que Gala esperaba que Karime aclarara la situación ante sus seguidores, pero la influencer prefirió mantenerse al margen de la controversia. Finalmente, Montes dejó en claro que, a pesar de las especulaciones, no lastimó a nadie intencionalmente: “Yo nunca le rompí el corazón a nadie, es lo último que quiero”.

Actualmente, Gala Montes está soltera y enfocada en su carrera artística: “Ya estoy soltera porque, te digo, es difícil, es complicado... No fue un error para nada, vivimos cosas increíbles. O sea, duramos bien poquito... Creo que estoy súper joven ahora y estoy en otras cosas”, concluyó.

