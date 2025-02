¿Gala Montes en peligro por Adrián Marcelo? La actriz sigue recibiendo amenazas de los fans del influencer

Gala Montes continúa dando de qué hablar. En medio de la polémica con Karime Pindter, quien ha sido señala de supuestamente sabotearla laboralmente, revela que sigue recibiendo amenazas por parte de los fans de Adrián Marcelo.

Recordemos que la actriz y el regiomontano se conocieron en la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’. Durante su estancia en el show, protagonizaron muchas peleas en las que ella lo tachaba de misógino, mientras que él la acusaba de ser una persona inestable.

Incluso después del show, se enfrascaron en una guerra de declaraciones. Principalmente en redes sociales, Adrián Marcelo se burlaba de la música y vida personal de Gala. En tanto que esta última simplemente le respondía que era alguien “patético”.

Si bien, en las últimas semanas, todo parecía haberse calmado entre ellos, recientemente la actriz reveló que vive con miedo gracias a las amenazas que sigue recibiendo por parte de los fanáticos de Adrián.

¿Qué amenazas ha recibido Gala Montes por parte de los fans de Adrián Marcelo?

En entrevista para ‘Sale el sol’, la también cantante admitió que, desde su participación en el reality, ha recibido mensajes llenos de odio y amenazas en redes sociales. Si bien no dio más detalles, sostuvo que los autores eran fanáticos de Adrián Marcelo.

La intérprete de ‘Tacara’ lamentó que algunas personas lleguen a extremos de intimidar a alguien por “fanatismo” y se dijo muy decepcionada de que el influencer tenga seguidores, a pesar de que, según ella, es alguien muy problemático.

Gala Montes “En los últimos meses, a mí me han estado amenazando, fans de Adrián Marcelo. Recibo amenazas todos los días, mi gente también. Da mucho miedo vivir en un país en el que esa persona tiene tanto apoyo. Es preocupante la cantidad de gente que sigue a ese hombre y las cosas que dice. Estamos hablando de cosas horribles y nadie hace nada”.

La celebridad considera que estas amenazas se deben a que, en su momento, tuvo el valor de confrontar las polémicas actitudes del influencer.

“Una por decir, hablar y alzar la mano, es la conflictiva, la loca, la histérica. No somos histéricas, somos históricas. No se confundan y está bien levantar la voz y decir lo que siente. Es difícil todo lo que ha sucedido a raíz de este reality”, sentenció.

Gala Montes manda contundente mensaje a sus detractores

Durante la conversación, Gala le pidió a los fans de Adrián Marcelo que dejaran de hablar sobre ella y mejor se enfoquen en otras cosas.

“Es gente que no me suelta y yo digo ‘pues ya, ya empezó el otro reality, ya hay otra persona. Critica a alguien más. Eso es envidia. Si me odian, ya no vean mis videos”, apuntó.

¿Cómo reaccionó Adrián Marcelo ante las declaraciones de Gala Montes?

En respuesta a lo dicho por Gala Montes, el regiomontano compartió un mensaje acerca del “fanatismo” que pueden llegar a tener algunas personas hacia ciertas celebridades.

Adrián Marcelo “Un día vas a crecer y te vas a sentir avergonzado de lo que hiciste por tus ídolos. Ahorita no lo entiendes, estás muy joven y probablemente tengas déficit de ácido fólico, pero te arrepentirás cuando te enteres que si le hubieras puesto la misma energía a crecer en lo personal y adquirir aptitudes, otro gallo te estaría cantando. Idolatrar inspira, pero detiene tu desarrollo. Estás nublado, librando batallas por tu artista y a él le importas un ca... Cuando tienes un sentido de pertenencia tan marcado, es muy difícil “romper el hechizo”, pero estás a tiempo de priorizar tu vida antes que la de Taylor Swift, Bad Bunny o cualquier ca... que te vea cómo un numerito más”

Por si esto fuera poco, también criticó a ‘Sale el sol’ por invitar a Gala Montes, asegurando que habían cometido un error. De igual forma, reposteó la publicación de una fan que negaba las amenazas en contra de Gala Montes.

Cabe destacar que, a finales del año pasado, Adrián aseguró que había rechazado una propuesta para ser conductor del matutino, algo que fue desmentido poco después por Joanna Vega-Biestro.

