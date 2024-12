Joanna Vega-Biestro estalla y desmiente a Adrián Marcelo ¿Por qué no fue conductor de ‘Sale el sol’?

Adrián Marcelo nuevamente desató escándalo por sus polémicas declaraciones. Hace unos días, el regiomontano contó las supuestas razones por las cuales no aceptó ser conductor de ’Sale el sol’.

Sin embargo, estas declaraciones no habrían sido del agrado de Joanna Vega-Biestro, quien no tardó en dedicarle un contundente mensaje en la más reciente transmisión del matutino de Imagen TV. ¡Lo habría desmentido!

Joanna Vega-Biestro se lanza contra Adrián Marcelo / IG: @adrianmarcelopresenta / @vegabiestro

¿Qué dijo Adrián Marcelo sobre la propuesta de ser conductor de ’Sale el sol’?

Durante una entrevista para el programa de YouTube ‘Desde el Cerro de la Silla’ el cual es conducido por Franco Escamilla, Marcelo externó que recibió diversas propuestas por parte de distintas televisoras. Una de estas Imagen TV, quien le dio la oportunidad de unirse al elenco de conductores de ’Sale el sol’.

Sin embargo, muy a su estilo, Adrián contó que los rechazó. Incluso, les habría ofrecido una cantidad para que lo dejaran de “buscar” para el puesto.

“Imagen me dijo: ‘¿Quieres venir a hacer Sale el Sol?’ Me dijo lo que me ofrecían y les dije: ‘Te lo doy a ti para que no me hables; te voy a estar dando esto por semana y no me hables’”, dijo Adrián Marcelo.

Sin embargo, no dio más detalles de la suma que le ofrecieron o bien si intentaron negociar con él para su llegada al matutino de Imagen TV.

Joanna Vega-Biestro responde a las declaraciones de Adrián Marcelo sobre ’Sale el sol’

Como era natural, las palabras del exparticipante de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’ llegaron a oídos de algunos integrantes de ‘Sale el sol’, tal como Joanna Vega-Biestro.

Por esta razón, la conductora de ‘Sale el sol’ no tardó en responder a las declaraciones de Adrián. ¡Le dedicó un fuerte mensaje!

En medio de la más reciente transmisión del matutino, Vega-Biestro habría desmentido lo antes dicho por Marcelo. Aseguró que él ya había aceptado trabajar en el programa, pero recibió una mejor oferta.

“Adrián Marcelo, vamos a aclarar las cosas, mijo. Anda diciendo que lo buscaron de ‘Sale el sol’. Efectivamente, sí hubo un acercamiento, y que le ofrecieron un dinero, y él dijo: ‘Ay, te lo pago para que me dejes de hablar’. Tampoco diga mentiras, mijo, porque sí ibas a venir, nada más que te ofrecieron más dinero en Monterrey”. Joanna Vega-Biestro

Agregó: “Así como que peluseando el sueldo que te iban a dar aquí y al programa, tú ya ibas a venir, entonces, mejor acepte las cosas como son, yo digo, ahí está”.

Rápidamente, usuarios no tardaron en reaccionar a las declaraciones de Joanna. Mencionaron que lo suyo con Adrián Marcelo ya es “personal”. Sin embargo, hubo otros quienes aplaudieron la valentía de la periodista para desmentir al regiomontano.

Por su parte, el titular de ‘Radar’ no ha respondido a las palabras de la conductora de ‘Sale el sol’. ¿Se desatará el revuelo?

Así lo dijo Joanna Vega-Biestro: