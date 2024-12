Productora de Endemol cree que Adrián Marcelo fue “provocado” antes de su salida de ‘LCDLFMX’

Uno de los momentos más recordados de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’ es la salida voluntaria de Adrián Marcelo. El regiomontano abandonó la competencia después de una fuerte discusión con Gala Montes, quien lo acusó de haberla violentado verbalmente desde el comienzo del show.

Este hecho causó mucha polémica en redes sociales. Algunos salieron en defensa de Adrián y alegaban que se le juzgaba por su “humor negro”, mientras que otros afirmaron que él era una persona “agresiva” que nunca debió entrar al reality.

Tras salir del show, el influencer no volvió a aparecer en las galas, ni tampoco cumplió con la gira de medios que, por contrato, supuestamente debía hacer cada participante.

Por su parte, Rosa María Noguerón, productora del concurso, sostuvo que las cosas con Adrián terminaron de la mejor manera.

Adrián Marcelo / FB: Adrián Marcelo

¿Productora de Endemol defendió a Adrián Marcelo?

Si bien ya pasaron meses desde lo sucedido con Adrián Marcelo, Kiren Miret, productora de Endemol, dio su opinión sobre esto. Recordemos que Endemol es la empresa encargada de gestionar todas las versiones de ‘La casa de los famosos’.

Durante una reciente entrevista, Kiren mencionó que la salida de Adrián Marcelo se derivó de ciertas “provocaciones”. Si bien no dio nombres, sugirió que, así como el influencer “molestaba” a ciertos habitantes con sus comentarios, él también fue “agredido”.

“Hubo provocaciones no unilaterales. Hubo provocaciones de muchos lados y de muchos sentidos. No hay que perder eso de vista”, expresó.

Si bien afirmó que siempre estará a favor de las mujeres, no considera que el influencer haya cometido “violencia de género”, como muchos internautas sostienen.

Kiren Miret “Yo defenderé a las mujeres por sobre todas las cosas, pero, en este programa, cada participante entra y sabe que se hace responsable de sus dichos, de sus hechos y de sus palabras”

"Hubo provocaciones en todos los sentidos"



Kiren Miret, productora de Endemol, habla de la salida de Adrián Marcelo de la Casa de Los Famosos. pic.twitter.com/pXbdsLNzE2 — Team Adrián Marcelo (@AdrianMarceloOf) December 6, 2024

Productora de Endemol cree que la tensión entre Adrián y Gala era “normal”

Kiren también recordó que, en la última temporada de ‘La casa de los famosos versión Telemundo’, hubo mucha tensión entre Lupillo Rivera y Alfredo Adame, por lo que cree los conflictos son normales en este tipo de realities.

“Este es un programa de conversación, en la prueba del líder, en la prueba de la semana, pero también es una prueba psicológica. Esa es la verdad. La gente no te va a decir lo que realmente quieres escuchar y esta gente te va a provocar porque este es un juego de aguante psicológico, en todos los sentidos”, indicó.

Para finalizar, puntualizó que Adrián hizo lo “correcto” al salirse del programa, ya que, probablemente, no estaba “cómodo” allí.

“En algún momento, Adrián decidió dejar la casa porque, quizá, la situación ya no era cómoda para él y, claramente, quizá ya no era cómoda para otros habitantes. Como uno provocó, el otro provocó de regreso, no perdamos de vista eso. Aquí hubo provocaciones indistintas en varios sentidos”, concluyó.

Gala Montes / FB: Gala Montes

Internautas reaccionan a la opinión de la productora de Endemol

Por supuesto, las palabras de la productora de Endemol causaron muchos comentarios divididos. Si bien algunos consideran que Adrián Marcelo nunca debió salir de la casa, otros se dijeron decepcionados de que “se cegara” ante “los actos violentos del influencer”.

Algunos comentarios que se podían leer en redes sociales son:

“Es que si hubo provocaciones no solo de un lado, tanto Mar provocó a tierra, como tierra también provocó a Mar”

“Solo le dieron lo que él daba”

“Adrián Marcelo siempre fue un nefasto”

“Gala Montes también provocó a Adrián”

“Adrián era quien daba contenido en La casa de los famosos México”

“Team Mar fue quien provocó todo el drama”

