Abelito rompe en llanto al recordar la muerte de su hermano en La casa de los famosos México ¿Qué le pasó?

El jueves 14 de agosto, La casa de los famosos México 2025 estrenó una nueva dinámica llamada “La vida en fotos”, donde los participantes muestran imágenes que marcaron su vida. El primero en participar fue Abelito, uno de los favoritos del público, quien conmovió a todos al hablar de la muerte de su hermano. ¿Qué pasó?

Abelito / IG: @el_abelito_oficial

¿Qué dijo Abelito de la muerte de su hermano en ‘La casa de los famosos México’?

Durante la dinámica La vida en fotos en ‘La casa de los famosos México 2025' , Abelito mostró una imagen de cuando era apenas un bebé, acompañado por su prima Samatha y su hermano Dany, quien falleció a los cuatro años, marcando una de las tragedias más profundas en la vida del influencer.

“Tenía cuatro años cuando falleció, yo tenía un año”, explicó conmovido. Aunque no tiene recuerdos vivos de él, aseguró que conserva esa fotografía como un tesoro.

El influencer explicó que esa tragedia no solo marcó su infancia, sino también la de su madre, quien tras su accidente no pudo tener más hijos.

“Mi mamá, por cuestión de un accidente, no pudo tener más hijos. Siempre quise tener un hermano”, confesó. Y añadió una frase que tocó el corazón de todos: “Aunque no está físicamente conmigo, sé que en el cielo tengo un angelote”.

¿De qué murió el hermano de Abelito, habitante de La casa de los famosos México?

Aunque en el programa no se detalló la causa de muerte, Abelito ya había hablado del tema en una entrevista previa para el pódcast Acá entre nozz en 2023. Ahí reveló que su hermano también nació con acondroplasia, una condición genética que causa enanismo, pero con complicaciones de salud más severas.

“Fallece de un paro respiratorio. Tenía cuatro años cuando yo tenía uno, y se le veía más marcada la condición”, explicó. También compartió que esa pérdida dejó una huella profunda en su vida: “Siempre me quedó esa espinita de querer un hermano, tanto que una Navidad se lo pedí al Niño Dios”.

¿Quiénes son las personas más importantes para Abelito habitante de ‘La casa de los famosos México 2025'?

Durante la dinámica en ‘La casa de los famosos México 2025', el conductor Diego de Erice le preguntó directamente: “¿Para ti, la familia qué rol juega?”. Sin dudarlo, Abelito respondió: “Para mí la familia, Diego, lo es todo”. Esa frase, dicha con el corazón en la mano, provocó lágrimas entre sus compañeros.

También mostró una fotografía vestido de payasito, recordando su infancia trabajando en espectáculos junto a sus padres. “Agradezco a mis papás por inculcarme y meterme al ruedo”, dijo con orgullo. Esa etapa fue clave para desarrollar su seguridad y carisma, pues dos años después ya cantaba y hacía números musicales.

El señor Abel y doña Cristina, papás de Abelito, fueron presentados en ‘Hoy’ / IG: @el_abelito_oficial / Hoy

¿Qué dijeron los fans de Abelito tras hablar, en ‘La casa de los famosos México 2025', de la muerte de su hermano ?

Las redes sociales estallaron en mensajes de apoyo a Abelito, tras la emisión del segmento en ‘La casa de los famosos México 2025'. En el canal oficial de YouTube del reality, los comentarios no se hicieron esperar:

“El mundo necesita más personas como Abelito”,

“Qué hombre más humilde y con los pies en la tierra. Mi admiración y respeto para Abelito” y

“Con Abelito sí aplica que ‘la grandeza se mide desde la cabeza hasta el cielo’”.



Muchos cibernautas lo consideran ya el ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos México, destacando su autenticidad, empatía y capacidad de inspirar a otros.