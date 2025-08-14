La casa de los famosos México 2025: ¡Cuarto Noche cumple su promesa y se quita la ropa por los fans!

En La casa de los famosos México 2025, las promesas para evitar la eliminación ya son parte del juego. Y el cuarto Noche mostró que no solo promete, sino que cumple. El pasado 10 de agosto, durante la segunda gala de eliminación, los fans decidieron salvar a Mar Contreras y Alexis Ayala. Como agradecimiento, los hombres del team Noche, Aldo de Nigris, Guana, Aarón Mercury, Abelito y Alexis Ayala, se comprometieron a hacer un show estilo Solo para Mujeres si salían ilesos… y lo cumplieron.

Aunque perdieron a Adrián Di Monte uno de sus integrantes, los sobrevivientes se organizaron para montar una coreografía que terminó siendo uno de los momentos más comentados del reality.

¿Cómo fue el reto de salvación del cuarto Noche en ‘La casa de los famosos México 2025’?

El espectáculo de cuarto Noche se transmitió el 13 de agosto y fue dirigido por Mar Contreras, quien presentó el show con toda la energía que la caracteriza. Esta presentación fue el resultado de una promesa cumplida por los integrantes del team antes mencionado, quienes dos de ellos fueron salvados en la segunda gala de eliminación de La casa de los famosos México 2025.

“Buenas noches, con ustedes el show más esperado de La casa de los famosos México, como nosotros los del cuarto Noche sí cumplimos lo que prometemos. Vamos a ver” Mar Contreras

Con batas azules y toda la actitud, los hombres del cuarto Noche y su única mujer salieron a escena. Entonaron la porra de su equipo y comenzaron a bailar con entusiasmo. Poco a poco, la bata cayó y el derrier quedó al descubierto en el que dejaron un mensaje claro para los fans: “Vota por Noche”.

Cada uno de los integrantes tenía letras escritas en sus glúteos.

Aldo de Nigris llevaba “V” y “O”

Alexis Ayala, “T” y “A”

Abelito, el signo X

Mercury, “N” y “O”

Guana, “C” y “H”.

Mar en la mano tenía la “E”

Al juntar las letras, se formaba la frase “VOTA X NOCHE”, una forma que fue considerada por sus fans como muy divertida y provocadora para pedir apoyo al público.

¿Por qué los habitantes del cuarto Noche hicieron un show al estilo ‘Solo para mujeres’ en ‘La casa de los Famosos México 2025’?

Antes de mostrar sus encantos, los integrantes del cuarto Noche explicaron por qué decidieron hacer el show. Aldo de Nigris, líder de la semana, comentó: “Esta es una apuesta que tenemos de la semana pasada para que se den cuenta que el cuarto Noche sí cumple”.

Abelito pidió que los siguieran apoyando: “Esperemos que nos sigan salvando, lo que prometamos lo vamos a cumplir”.

La coreografía no fue fácil de montar. Tuvieron que cambiar la canción original por problemas de derecho de autor con la inicial, pero eso no impidió que el cuarto Noche se luciera en la terraza de la casa más famosa de México.

Abelito y el cuarto Noche bailaron para sus fans muy al estilo Solo para mujeres / IG: @el_abelito_oficial

La primera canción tenía un ritmo inspirado en “Dr. Psiquiatra” de Gloria Trevi. La canción fue ideada por Aarón Mercury junto a Alexis Ayala, Mar Contreras y Adrián Di Monte, como respuesta a la porra del cuarto Día.



“Vota por noche, quiero quedarme otro día.

Vota por noche, quiero saber quién me nomina.

Vota por noche, no nos salió nuestra estrategia.

Vota por noche, vota por mí, vota por mí, vota por mí.

No saldremos no, no, no, no, no, no saldremos”

Sin embargo, no podían utilizarla y con el ingenio que los caracteriza, nació una nueva que dice así:



“¡No, Noche!

Es momento de apoyar, Noche.

No nos vamos a soltar, Noche.

Se los vamos a demostrar, Noche.

Que sí se puede lograr, Noche.

¡Vota, vota, vota, vota, Noche!”

¿Cuál es la nueva promesa de los habitantes de cuarto Noche para seguir en ‘La casa de los famosos México 2025’?

Después del éxito de su promesa cumplida, los habitantes del cuarto Noche decidieron lanzar una nueva estrategia para ganarse el cariño del público y mantenerse salvados tras la tercera nominación en La casa de los famosos México. Guana, originario de Celaya, ofreció donar 10 mil pesos en especie a un albergue de perros si logra salvarse en la próxima gala de eliminación, programada para el 17 de agosto.

A esta noble causa se sumaron Aarón Mercury, Mar Contreras y Abelito, quien prometió donar otros 10 mil pesos si los tres miembros del team Noche son salvados. En total, podrían entregar hasta 40 mil pesos en especie a un refugio de animales, siempre y cuando esté registrado y con papeles en regla.