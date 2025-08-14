La casa de los famosos México: Luis Rodríguez, ‘Guana’, confirma infidelidad a su exesposa: “Fui muy cobarde”

Luis Rodríguez, ‘el Guana’, no solo ha llamado la atención del público de ‘La casa de los famosos México’ 2025 por su talento para cantar, actuar y hacer comedia, sino que también ha dejado boquiabiertos a internautas por las fuertes revelaciones que ha hecho sobre su vida personal.

En la primera semana de ‘La casa de los famosos México’ 2025, Luis Rodríguez, ‘el Guana’, causó revuelo en redes al revelar que vivió difíciles momentos luego de que una de sus ex lo dejó, sin explicación alguna, y a los dos días se casó con otro.

Aunque no reveló quién fue la mujer que lo traicionó, en redes se especuló que Ana Cecilia Anzaldúa sería la actriz que habría dejado a José Luis Rodríguez ‘Guana’ para irse con otro. Sin embargo, ella negó esta versión. Incluso, reveló a TVNotas que él fue quien la engañó con otra.

Luis Rodríguez, ‘Guana’, habla sobre la infidelidad a su ex. / IG: @elguana

¿Qué dijo Ana Cecilia Anzaldúa sobre la infidelidad de Luis Rodríguez, ‘el Guana’?

En entrevista para TVNotas, Ana Cecilia Anzaldúa negó ser la mujer que dejó a Luis Rodríguez, ‘el Guana’, para casarse con otro hombre. Sin embargo, lo que llamó totalmente la atención fue que reveló que el conductor de ‘Me caigo de risa’ le fue infiel, tras cinco años de matrimonio.

“Él llegó un día y me dijo que había algo en la relación, que ya no lo tenía contento. Que tenía que moverse de ahí, buscar su propia felicidad personal. Se fue de la casa. Hubo un proceso medio rudo de separación, pero a final de cuentas no puedes impedir que nadie se vaya si se quiere ir. Él estaba decidido. Ese momento para mí fue muy duro, habiendo convivido tantos años. Fue un duelo muy fuerte, súper triste”, dijo Ana.

Luis Rodríguez ‘el Guana’ / Redes sociales

“Hubo una tercera por parte de él… Él se fue de la casa porque tenía esa duda (dilema amoroso). Quería ajustar lo que él quería hacer. No sé desde cuándo empezó a andar con esa persona, pero sí había un interés por ella. En un principio no me quiso compartir lo que sucedía al 100%. Más adelante me enteré de lo que pasaba”. Ana Cecilia Anzaldúa

Aunque Ana aseguró que hoy sostienen una buena relación de amistad, compartió que el proceso de divorcio fue muy complicado. “: “Poco a poco sanó la relación que ahora tenemos. Nos encontramos en todos los eventos. Con su novia han ido 2 veces a mi casa a ver a la perrita que teníamos en común”, dijo.

¿Qué dijo Luis Rodríguez, ‘Guana’, sobre su infidelidad a Ana Cecilia Anzaldúa, su exesposa?

En medio de una charla con Shiky, Alexsis Ayala, Facundo y Aaron Mercury en ‘La casa de los famosos México’ 2025, ‘Guana’, también conductor de ‘Me caigo de risa’, se sinceró y habló acerca del gran “error” que cometió cuando todavía estaba casado.

Aunque Luis no hizo mención de Ana Cecilia Anzaldúa, sí destacó que enfrentó momentos de profunda tristeza por haber traicionado a su entonces esposa.

“Yo le puse el cuerno a mi exesposa con alguien con quien compartí un proyecto y la neta es que fui muy cobarde, fui muy ojete porque yo me fui a este proyecto a Cancún con esta persona, nos quedamos los dos y para mí fue muy fácil… Estábamos en una situación medio rara mi ex y yo. Ella trataba de componer (la relación) y yo no le echaba ganas”. Luis Rodríguez ‘Guana’

Guana se sinceró con su compañeros de La casa de los famosos México / TikTok

“Para mí fue de: ‘No ma… me voy a Cancún con esta chava, desmadre, desmadre, desmadre’. Fue hace mucho tiempo, pero justo ese error fue el que me llevó a las consecuencias. Fueron consecuencias que yo pagué… La neta es que yo sí la sufrí muy cab…Y no digo que mi ex no. Ahorita, nos hablamos bien y todo, pero estaba en el hoyo”, agregó.

Finalmente, ‘Guana’ compartió que, tras ponerle el cuerno a su ex, muchas personas se alejaron de él. Sin embargo, su trabajo en el teatro lo ayudó a salir adelante.

Luis Rodríguez Guana habla de su infidelidad / TikTok

“Mucha gente se me volteó por mi culer…Bien merecido lo tengo”, señaló.

Al momento, Ana Cecilia Anzaldúa, ex de Luis Rodríguez, ‘el Guana’, no ha reaccionado a las recientes declaraciones del conductor en ‘La casa de los famosos México’ 2025.

