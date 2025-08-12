Joanna Vega Biestro revela verdad sobre la salida de Adrián Di Monte: “Se iba ir Priscila”, ¿error?

El día de ayer, Adrián Di Monte se convirtió en el segundo habitante eliminado de “La casa de los famosos México 2025". Sin embargo, su salida generó confusión entre los seguidores del reality.

Algunos creían que la eliminada podría haber sido Priscila Valverde, especialmente porque cuando Adrián salió del carrusel de despedida, su reacción fue ambigua: se volteó como si intentara regresar. Esto desató especulaciones en redes sociales sobre un posible error en la eliminación. ¿Se fue sin que le tocara? ¡Sale a la luz cruel verdad!

¿Fue un error la eliminación de Adrián Di Monte de “La casa de los famosos México 2025"? Esto dice Joanna Vega-Biestro

Joanna Vega-Biestro, conductora y analista de realities, se encargó de aclarar estas dudas en una transmisión en vivo. Según explicó, la confusión surgió por el sistema de conteo de votos:

“Creían que salía Priscila, iban a la par. El sistema que cuenta los votos no es de Televisa, sino una máquina que cada cinco minutos hace un ‘refresh’. En el momento en que Galilea anunció ‘se cierran votos’, Priscila estaba abajo, pero una actualización posterior hizo que Priscila rebasara a Adrián.” Joanna Vega-Biestro

Joanna continuó: “Me pueden creer o no, pero investigué porque supe que dijeron que salía Priscila. El interventor fue quien decidió que saliera Adrián, por cuestiones de horario y otras razones. Fue una equivocación de segundos por el refresh de los últimos minutos.”

¿Que dijo el interventor que validó la salida de Adrián Di Monte de La casa de los famosos México?

En medio de la polémica, circuló en redes un comentario atribuido a Gustavo Fernández, el notario 184 encargado de validar la eliminación, en el que aclaraba su papel: “No fue gracias a mí, yo únicamente di fe y legalidad de que saliera quien tenía menos votos hasta el momento en que cerraron las votaciones.”

Este mensaje causó revuelo y fue compartido ampliamente, lo que generó emoción y confianza entre algunos internautas. Sin embargo, pronto se confirmó que el perfil que publicó la respuesta no era el oficial de Gustavo Fernández, sino una cuenta creada por fans.

Por lo tanto, el comentario es falso y no debe tomarse como una declaración oficial. La producción del reality no emitió ningún comunicado sobre esta falsificación.

Joanna Vega-Biestro explica por qué salió Adrián di Monte / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Adrián di Monte a su salida de “La casa de los famosos México 2025"?

En entrevista tras la gala de eliminación, Adrián Di Monte habló con sinceridad sobre su experiencia y su partida del reality. “Creo que el público me vio chillar y estar en la fogata que extrañaba a mi esposa. La verdad estoy muy agradecido con México, porque pensé que me iban a sacar a la primera, pues hubo muchos comentarios negativos sobre mí cuando fue mi revelación, fue la más funada de todas.”

Adrián calificó su paso por el programa como uno de los proyectos más difíciles de su vida: “Tienes que aprender a amar a tus compañeros y no tomarlo personal.”

Además, confesó que la separación de su esposa le pesó durante su estancia: “En las noches no dormía, sé que parezco disco rayado con mi esposa, pero es verdad.”

Por último, Adrián mostró apoyo a Priscila Valverde, compañera que muchos pensaban sería la eliminada:

“Le dije a Pris que si me iba yo, ella brilla solita. Es una chica muy inteligente con muchas cosas que dar, y me da gusto que se quedara porque realmente tenía ganas de darse a conocer con este proyecto.”

