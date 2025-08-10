La casa de los famosos México 2025: ¿Quién es el segundo habitante eliminado hoy 10 de agosto?

Este 10 de agosto es domingo de eliminación en ‘La casa de los famosos México 2025'. ¡Domingo de gala de eliminación! Hace una semana, Olivia Collins se convirtió en la primera habitante eliminada de esta temporada, mientras que Adrián di Monte y Priscila Valverde lograron salvarse de la salida. ¿Se salvan hoy?

Ahora, la tensión aumentó ya que Alexis Ayala, Adrián di Monte, Mar Contreras y Priscila Valverde se enfrentan en una noche decisiva. ¡Uno de ellos tuvo dice adiós definitivamente del reality!

Te puede interesar: ¿Facundo abandonó ‘La casa de los famosos México 2025’? Reportan su “desaparición”, esto se sabe

Pista de La casa de los famosos México 2025 / Facebook

¿Qué pasó en La casa de los famosos México 2025 en la segunda semana?

En la segunda semana de “La casa de los famosos México”, Ninel Conde se convirtió en la segunda líder de la semana y eligió a Dalilah Polanco para acompañarla a la suite, donde disfrutaron del jacuzzi y de todas las comodidades del lugar.

Aunque Dalilah fue nominada, logró salvarse de la eliminación el viernes 8 de agosto, tras ganar la salvación frente a Ninel Conde, pues decidió protegerse a sí misma.

Uno de los conflictos fue protagonizado por Ninel Conde y Alexis Ayala, luego de que la cantante le reclamara al actor por presuntamente haber violentado a la actriz Elaine Haro.

No te puedes perder: Ninel Conde: Desde Niurka hasta Maribel Guardia, el club de las famosas que no la soportan, VIDEOS

Ninel Conde y Alexis Ayala protagonizaron una discusión durante la prueba de conectados / Captura de pantalla

Otra situación incómoda ocurrió durante la noche de cine, cuando se revelaron a todos los habitantes los comentarios que Facundo hizo sobre Aarón Mercury, en los que afirmó que “no debería estar en este mundo”, lo que provocó que Alexis Ayala lo confrontara.

También se transmitió una conversación entre Mariana Botas y ‘el Guana’, en la que hablaron sobre Mar Contreras, a quien describieron como “grosera, soberbia y hostil”. Según comentaron, esa actitud sería un motivo válido para nominarla. Esto dejó claro a Mar que su comportamiento no es del agrado de ciertos compañeros.

El viernes Facundo volvió a protagonizar otra polémica situación ahora con Aldo de Nigris, en un afán de hacerle una broma, terminó por ocasionarle una caída, afortunadamente no pasó a mayores; Aldo manejó la situación con humor y el conductor se mostró preocupado y apenado por haberlo lastimado y le pidió disculpas.

No te pierdas: Dalilah Polanco revela noche romántica con otra mujer ¿en La casa de los famosos México 2025?

Poncho de Nigris enfurecio con Facundo tras la broma que le hizo a su sobrino Aldo de Nigris en La casa de los famosos México / Redes sociales

¿Quién fue el segundo eliminado en “La casa de los Famosos México 2025” hoy 10 de agosto?

La Jefa esta noche llamará a los nominados a la sala de eliminación en La casa de los famosos México 2025.

