Dalilah Polanco revela noche romántica con otra mujer ¿en La casa de los famosos México 2025?

Dalilah Polanco, actriz de La familia P. Luche y actual participante de La casa de los famosos México 2025, dejó a todos con la boca abierta al revelar una experiencia íntima que protagonizó. En una platica casual dentro del reality, la actriz confesó haber vivido una noche de “pura diversión” con más de una persona, incluyendo a otra mujer. ¿Fue solo una aventura? ¿Cómo reaccionaron sus compañeros? ¡Las redes ya aseguran es la próxima reina gay!

Dalilah Polanco sufrió la muerte de su abuelita antes de entrar a ‘La casa de los famosos México 2025' / IG: @polancodalilah / @lacasafamososmx

¿Qué confesó Dalilah Polanco, habitante de La casa de los famosos México 2025, sobre su experiencia romántica con otra mujer?

Dalilah Polanco no solo ha brillado por su carisma en La casa de los famosos México 2025, también ha dado de qué hablar por sus confesiones sin filtro. En plena platica con Mar Contreras y Aldo de Nigris, la actriz sorprendió al relatar una experiencia romántica que incluyó a más de una persona: Un amigo y ¡otra mujer!

“Al principio estuvo padre, o sea, cuando empezó todo el numerito… porque he de confesar que no era nada más una mujer. Al principio, fue la diversión pura y absoluta, el beso de tres, pura diversión perpetua, yo dije: ‘Esto es lo mío’”, confesó Dalilah, dejando claro que la noche fue intensa y fuera de lo común.

La actriz, conocida por su papel en La familia P. Luche, no se guardó nada y habló con naturalidad sobre lo que vivió. Aunque la experiencia no fue lo que esperaba, aseguró que no se arrepiente:

“Ya cuando estás en la ‘enfrentación'… Las mujeres empezamos a sacar al hombre un poco del juego, estuvo chin.., no es algo de lo que me arrepienta”. Dalilah Polanco

¿A Dalilah Polanco, habitante de La casa de los famosos México, le gustan las mujeres?

Lejos de generar drama, Dalilah Polanco asegura que la experiencia se convirtió en una anécdota que fortaleció la amistad entre los involucrados.

“Estuvo muy padre, una mujer hermosa, un amigo maravilloso y hoy día seguimos siendo compas, fue una noche que pasó y no se fracturó la amistad. Al contrario, nos amamos, nos queremos mucho”, relató la actriz.

Además, reveló que su amigo descubrió que ese tipo de encuentros no eran lo suyo pues le gustaban los hombres, al igual que ella.

“Mi amigo se dio cuenta que no es lo suyo… pero nada más”, dijo entre risas.

La confesión, aunque inesperada, fue recibida con humor y respeto por sus compañeros en el reality.

En redes sociales, los internautas no tardaron en especular sobre quiénes podrían haber estado involucrados en esa noche de “pura diversión”. No obstante, Dalilah Polanco no dio nombres, pero dejó abierta la puerta a la imaginación del público.

Así lo reveló Dalilah Polanco su encuentro con una mujer: