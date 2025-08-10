Ninel Conde: Desde Niurka hasta Maribel Guardia, el club de las famosas que no la soportan, VIDEOS

Ninel Conde es una de las celebridades mexicanas más populares del momento, principalmente por su participación en ‘La casa de los famosos México 2025’. Si bien tiene un gran ejercito de fans y es muy querida en el medio artístico, algunas de sus colegas no la soportan y hasta han hablado mal de ella en múltiples ocasiones.

Ya sea por su físico, problemas del pasado o simplemente por su personalidad, muchas famosas han dicho directamente que la llamada ‘Bombón asesino’ no es de su agrado. Aquí te dejamos una lista de las actrices y cantantes que han despotricado contra Ninel.

Ninel Conde / Redes sociales

No te pierdas: Bobby Pulido lanza críticas a Ninel Conde: “No fue buena compañera, necesita autotune”

¿Qué dijo Maribel Guardia de Ninel Conde?

Si bien Maribel Guardia siempre se ha caracterizado por hablar bien de la gente o, al menos, responder de manera diplomática sobre personas que no le agradan, en su momento, se le fue con todo a Ninel Conde.

La madre del fallecido Julián Figueroa ha dicho abiertamente que trabajar con la cantante es sumamente complicado, ya que, aparentemente, no le gusta convivir con los demás. Debido a ello, no le gustaría coincidir en un proyecto con ella.

“A ella no le gusta compartir. Nos pasó cuando trabajamos Lorena Herrera, ella y yo que, por ejemplo, una vez nos llamaron a las tres y ella no quiso ir. Bueno, no es que sea difícil, es especial”, expresó.

No obstante, años después de estas declaraciones, trabajaron juntas nuevamente y todo indicaba que, al menos, llevaban una relación cordial.

¿Qué dijo Lolita Cortés de Ninel Conde?

Lolita Cortés siempre se ha caracterizado por ser muy frontal y, hace algunos años, se dijo sumamente ofendida de que Ninel Conde la sustituyera en una obra de teatro. La llamada ‘jueza de hierro’ sugirió que Ninel no es buena actriz y el que la incluyeran en ese proyecto fue una “ofensa” para la audiencia.

“Me parece humillante. En ese momento, no la pude hace (la obra). Cuando ya veo a Ninel y, disculpen que se los diga, me sentí ofendida. Digo, ni es mi obra, ni puse dinero, pero, ¿por qué? Yo no quisiera ver a Ninel Conde porque pagué mucho dinero. Son varios supers”, indicó.

En otra ocasión, aseguró que no cantaba bien y dijo que “debería dejar de preocuparse por su apariencia y más por su cerebro, por trabajarlo”.

¿Que dijo Noelia de Ninel Conde?

En 2008, Noelia acusó a Ninel Conde de haberla agredido durante ‘El show de los sueños’. Según la cantante, Conde intentó arrojarla del escenario con un codazo, pero que, “gracias a sus instintos”, logró evitarlo.

También la calificó de ser alguien “berrinchuda”, que faltaba a los ensayos de manera constante: “Ella no quiso ir al ensayo ni a nada, hacía berrinches y berrinches, hacía todo difícil, pataleó, entonces la obligan y quiso tumbarme, en vivo, nacional”, resaltó.

Y agregó: “En el momento que sabía que yo iba a pasar ella me metió un codazo y yo di una pirueta para evadir el golpe que me quería meter, dime si es una mala intencionada. Ella no es una buena persona y todos lo sabemos”.

Noelia / Redes sociales

¿Por qué Lorena Herrera no quiere a Ninel Conde, habitante de La casa de los famosos México?

En su momento, Lorena Herrera acusó directamente a Ninel Conde de copiarle sus vestuarios y hasta parte de sus espectáculos. Debido a ello, dejó claro que no volvería a trabajar con ella.

Y es que la actriz aseguró que, sin importar cuánto dinero le ofrezcan, jamás estaría en un proyecto con Ninel, pues la considera una persona grosera.

“Estoy molesta con Ninel porque copió mi show. Le pido que sea más original y no ande copiando las cosas de otras”, puntualizó.

Checa: Esposa de Alexis Ayala se pronuncia sobre la pelea de Ninel Conde y el actor en La casa de los famosos México

¿Qué pasó entre Niurka y Ninel Conde?

Quizá una de las que más ha despotricado en contra de Ninel Conde, la vedette Niurka Marcos ha criticado desde las actuaciones de Conde hasta su físico. Incluso, le ha puesto varios sobrenombres como “Silicón asesino” o “un costal de silicón”.

Según la cubana, su colega no tiene talento y no es buena persona. El comentario más reciente que ha hecho sobre Ninel ha sido sobre su participación en ‘La casa de los famosos México’

Niurka aseguró que Conde se “lleva mal con todo mundo”, por lo que no le sorprendía de su rivalidad con Olivia Collins.

“Le molesta todo, le molesta Maribel Guardia porque es su competencia en palenque, le molesta Niurka porque es estrella y ella no, le molesta Carmen Salinas porque hace las paces y no quiere andar por la vida con enemigos”, puntualizó.

Mira: La casa de los famosos México: Olivia Collins acusa a Ninel Conde de echarle ‘mal de ojo’: “Un huevo negro”