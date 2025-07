Facundo y Lorena Herrera: el escándalo que armaron “por rating” y que hoy vuelve a perseguirlos

Justo ahora que Facundo ha sido anunciado como el primer habitante confirmado de La casa de los famosos México , resurge uno de los momentos más polémicos de su carrera: su “pleito” con la diva Lorena Herrera a principios de los 2000. ¿Se acuerdan cuando el irreverente conductor aseguraba que la actriz y cantante era “hombre”? Muchos pensaron que la bronca era real, pero Facundo ya reveló que todo era pura estrategia para subir el rating.

Así como lo lees. A más de 20 años de aquel show que generó controversia nacional, Facundo destapó la verdad en una entrevista con Yordi Rosado: la pelea con Lorena nunca fue auténtica, sino planeada por ambos para generar ruido mediático. Hoy, con su nombre nuevamente en los titulares, vale la pena revivir cómo se orquestó ese numerito que dio mucho de qué hablar.

Facundo / Redes sociales

¿Por qué se “pelearon” Facundo y Lorena Herrera?

Todo ocurrió en el año 2000, cuando Facundo conducía un programa con poca audiencia. Según él mismo, la producción le exigía un mínimo de seis puntos de calificación y apenas alcanzaban dos. Desesperado, recurrió a la vieja confiable: el escándalo.

Facundo reveló que invitaron a Lorena Herrera a un episodio donde harían un sketch nudista. Fue entonces cuando la mismísima Lorena propuso armar un numerito. “¿Por qué no hacemos como que ustedes se quitan la ropa, me quieren desnudar y yo me ofendo? Me salgo del foro y hacemos un escándalo”, recordó Facundo. Y dicho y hecho: lo montaron y explotó.

Facundo / Captura de pantalla internet

¿Quién fue la mente maestra del escándalo entre Lorena Herrera y Facundo?

Fue la propia Lorena Herrera quien tuvo la idea de simular la pelea. Según Facundo, ella sabía perfectamente cómo mover los hilos del medio y aprovechó el momento. Durante la grabación, se armó la escena planeada, pero después incluso se toparon en unas escaleras y al ver una cámara cerca, Lorena improvisó aún más: le gritó, lo insultó y hasta le dio una cachetada.

Facundo entendió de inmediato lo que estaba pasando. “Vi la cámara, vi que ella estaba actuando y dije: ‘Ahí está el show’”, relató. El rating se disparó y el programa comenzó a tener el alcance que buscaban. Lo mejor es que, pese a las apariencias, entre ellos no había rencores. “Nos llevábamos bien”, aclaró el conductor.

Facundo / Redes sociales

¿Fue verdad que Facundo dijo que Lorena era hombre?

Sí, pero no con la intención de herirla, sino de seguir el juego. “Yo me dejé ir y dije: ‘Es hombre’... me parecía un buen insulto para atraer rating”, confesó sin tapujos. Aunque admitió que se le fue la mano y que la actriz enfrentó consecuencias, pues varios de sus novios le reclamaron, también reveló que fue la misma Lorena quien le pidió que mantuviera la polémica viva cuando ella estaba por entrar a Big brother. “Me llamó y me dijo ‘síguele’”, continuó.

Con el tiempo, Facundo y Lorena se distanciaron del escándalo, pero no de la buena onda. “La llegué a querer mucho y le agradezco, porque gracias a eso el programa se salvó y me llevó a muchos lugares”, dijo el conductor.

