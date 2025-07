¿Facundo entra a La casa de los famosos México con miedo a ser cancelado?: “Me he metido en muchos problemas”

Con una carrera construida sobre la controversia, la sátira y la provocación, Facundo no es precisamente un personaje que pase desapercibido. El conductor, productor y comediante fue confirmado este 30 de junio como el primer participante oficial de La casa de los famosos México 2025, y su ingreso no tardó en generar revuelo. De inmediato, las redes sociales lo compararon con Adrián Marcelo, otro polémico exhabitante de LCDLF 2024 que acabó siendo cancelado… y al parecer, Facundo ya teme correr con la misma suerte.

En entrevista con Milenio, Facundo se mostró consciente del riesgo que representa este encierro para su carrera. Aunque fue la insistencia del público la que lo motivó a entrar, no lo hace a la ligera. De hecho, fue tajante al admitir: “Estás a un comentario de terminar siendo odiado”.

Facundo / Captura de pantalla internet

Mira: Facundo y la niña fantasma: ¿el susto más real de la TV mexicana o el mejor montaje de su carrera? VIDEO

¿Facundo le tiene miedo a ser cancelado dentro de La casa de los famosos México 2025?

Facundo habló abiertamente sobre su miedo a la funa, una amenaza constante en un reality donde no hay edición, guión ni filtros. Él mismo lo resume como estar “dentro de un laboratorio donde los errores se pagan muy caros”.

“No, la neta sí eh si está muy loco porque al final de cuentas puedes entrar ahí siendo muy querido y terminar, deja tú en el olvido, terminar siendo odiado y estás a un comentario de que eso suceda todo el tiempo. Estás dentro de un laboratorio donde los errores se pagan muy caros y la verdad es que yo sí me he metido en muchos problemas en mi carrera casi que algunos son apropósito y otros ni modo, pero siempre han sido dentro del personaje o del programa como de cosas pues así que uno hace por echar desmadre”.

El conductor reconoce que no puede esconderse tras un personaje como lo hacía en sus programas: esta vez, todo lo que diga será 100% su responsabilidad. “Aquí eres tú el que termina siendo juzgado”, aseguró. Incluso bromeó con que, aunque tiene un humor negro que comparte con sus hijos, en este tipo de formatos “te terminan cancelando” por cualquier broma fuera de lugar.

“Aquí eres tú el que termina siendo juzgado porque la gente ve que eres tú el que lo dice, no traes un guión ni te están diciendo que hacer ni hay una edición a la que le puedas echar la culpa, eres tú el que acaba de decir lo que dijo y pues como que yo pienso que tengo la experiencia para no cagarla en comentarios que no se deben hacer de que a la gente le pueden parecer muy ofensivos”. Facundo

Lee: Facundo y Mariana Echeverría presenciaron la trágica muerte de un ‘pretendiente’ de la conductora en crucero

¿Facundo mostrará su verdadero yo o un personaje en La casa de los famosos México? ¿El regreso de Jaime duende?

Con tantos años de experiencia en televisión, es inevitable preguntarse si Facundo entrará siendo él mismo o si optará por interpretar a algún personaje, como el icónico Jaime Duende. Un personaje que, aunque en su momento causó risas, hoy probablemente sería objeto de fuertes críticas. En una era en la que el humor ha evolucionado y los límites se han redefinido, lo que antes se celebraba como irreverente, hoy podría considerarse inapropiado o incluso cancelable. La respuesta fue clara: no se puede fingir tanto tiempo. Asegura que quienes intentan mantener una máscara acaban siendo desenmascarados y, peor aún, odiados.

“Es imposible ser un personaje por más de dos días. Yo creo que los que entran en idea de ser un personaje terminan siendo los odiados porque allá dentro lo que más vale es ser tú mismo y poder mostrarte como eres. Yo creo que hay una parte de mí que mucha gente no conoce y quizás termina siendo lo que les gusta de mí”. Facundo

Además, aceptó que ni siquiera él sabe cuál faceta suya saldrá a flote: su lado cómico, el enojón, el sarcástico… todo dependerá de la dinámica entre los habitantes. Pero lo que sí tiene claro es que no pretende quedarse de brazos cruzados: va con todo, y quiere que el público lo conozca más allá del personaje televisivo que lleva años proyectando.

“No sé los personajes que estén ahí dentro, si sacan mi lado chistoso, mi lado enojón, mi lado defensivo... pero lo que sí sé es que va a salir algo de lo que yo soy”.

Lee: Facundo estuvo a punto de ser condenado a 20 años de cárcel ¿Cómo se salvó?

¿Qué espera Facundo de su paso por La casa de los famosos México?

Facundo no entra a jugar: entra a competir. Para él, no llegar a la final significa haber fracasado. No por el premio, sino por el símbolo que representa estar en la última gala del programa.

“Si no logro estar ahí es como ‘la cagué’. Yo quiero estar ahí cuando se cierren las puertas” Facundo

Además, fue claro al decir que no quiere ganar por default ni por estrategia barata. Lo que busca es “hacer contenido chingón”, como él mismo lo expresa. Más allá de los pleitos o las alianzas, su prioridad es dejar huella y aportar al programa con momentos genuinos, divertidos e incluso conmovedores.

“Todos pueden ganar, pero solo si logran conectar con el público. El contenido no es solo pelearse, también es hacer cosas cagadas, interesantes, importantes...” Facundo

Facundo / Redes sociales

En ese sentido, Facundo se distanció del tipo de drama que protagonizaron personajes como Adrián Marcelo y Gala Montes en la temporada anterior de La casa de los famosos México, que a pesar del rating, no siempre dejó buen sabor de boca.

“Si traigo expectativas altas la neta. No expectativas de ‘me van a amar’, no lo pienso así, solo quiero que la gente se divierta y hacer un buen programa porque también puedes ganar y que la temporada haya sido aburrida y que a nadie le haya despertado nada, en una de esas a todos nos va mal porque fuimos de hueva. Yo pienso que tenemos entre todos hacer un buen show, hacer un buen programa, generar contenido. El contenido no es solo pelearse y pues esa es mi expectativa, entrar ahí a meterle contenido, concluyó.