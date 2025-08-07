Esposa de Alexis Ayala se pronuncia sobre la pelea de Ninel Conde y el actor en La casa de los famosos México

En medio del revuelo que ocasionó la intensa pelea entre Alexis Ayala y Ninel Conde en ‘La casa de los famosos México 2025’, la esposa del actor, Cinthia Aparicio, se pronuncia y sale en defensa de su pareja. ¿Qué fue lo que dijo?

Ninel Conde / Redes sociales

No te pierdas: Bobby Pulido lanza críticas a Ninel Conde: “No fue buena compañera, necesita autotune”

¿Qué pasó entre Ninel Conde y Alexis Ayala en ‘La casa de los famosos México 2025’?

La pelea entre Alexis Ayala y Ninel Conde se suscitó horas antes de la segunda gala de nominación en ‘La casa de los famosos México’, específicamente, durante la dinámica de la prueba por el presupuesto semanal.

Cuatro famosos son escogidos aleatoriamente para tocar los botones de una maquina y crear un “enlace”. Cuando tocó el turno de Alexis y Ninel Conde, este fue corriendo a dicha maquina y le dijo a Elaine Haro que se “quitara”, lo cual generó molestia en el ‘Bombón asesino’.

Ninel Conde consideró que su forma de expresarse había sido “violenta”, por lo que no dudó en reclamarle al actor mientras hacían la prueba. La cantante le exigió que se comportara como un “caballero” y no le hablara de esa forma a las mujeres.

Ante esto, Ayala se justificó diciendo que era por la adrenalina del juego, asegurando que siempre se ha caracterizado por ser una persona educada. En el calor del momento, Ninel dejó de tocar el botón, provocando un “enlace fallido”.

Aunque Alexis intentó hablar con ella y trató de tranquilizarla, la celebridad, quien estaba evidentemente alterada, le dijo que hablaran después en privado. Tras esto, se fue al confesionario a llorar y después algunos de sus compañeros, incluyendo Elaine Haro, fueron a consolarla en el baño.

Por su parte, Alexis le comentó a Facundo, Abelito y Shiky que tenía “la consciencia limpia”, afirmando que Ninel había exagerado lo que sucedió. Todo esto dio mucho de qué hablar en redes sociales; si bien algunos apoyaron a Conde, otros aseguraron que estaba recurriendo al “discurso feminista” para “desprestigiar” al actor.

Ninel Conde se pelea con Alexis Ayala / Redes sociales

¿Qué dijo Cinthia Aparicio, esposa de Alexis Ayala, sobre la pelea entre el actor y Ninel Conde en ‘La casa de los famosos México 2025’?

A través de redes sociales, Cinthia Aparicio, esposa de Alexis Ayala, se pronunció ante el conflicto del actor y Ninel Conde. Defendió a su pareja diciendo que las cosas se pueden salir de control durante un “juego”.

A través de una historia en Instagram, Cinthia dejó claro que Alexis, “como el Mister” que es, se haría “responsable” de sus palabras, ya que es un hombre respetuoso y consciente de sus acciones.

“En un juego, a veces puede ganar la intensidad y la adrenalina, pero un ‘Mister’ siempre se va a hacer cargo de sus palabras” Cinthia Aparicio, esposa de Alexis Ayala

También compartió un video en el que se le ve gritándole palabras de apoyo a Alexis en las inmediaciones de ‘La casa de los famosos México’, detalle que, aparentemente, habría notado el actor.

Pese a la explicación de la actriz, la polémica continúa y Alexis todavía sería muy criticado en redes sociales, por lo que algunos cibernautas piensan que le puede perjudicar ahora que está nominado.

Esposa de Alexis Ayala lo defiende tras pelea con Ninel Conde / Redes sociales

No te pierdas: Ricardo Peralta revive drama del colchón tras escándalo de Ninel Conde en La casa de los famosos México

¿Quienes son los nominados de ‘La casa de los famosos México 2025’?

El pasado 6 de agosto, se llevó a cabo la segunda gala de nominación en ‘La casa de los famosos México 2025’. El conflicto de Alexis Ayala con Ninel Conde habría jugado en contra del primer mencionado, ya que fue uno de los más votados de la noche. Además del actor, los habitantes que están en la placa son:

Mar Contreras

Priscila Valverde

Dalilah Polanco

Adrián Di Monte

Recordemos que Ninel Conde, al ser la líder de la semana, tuvo inmunidad y también tiene el poder de sacar a uno de sus compañeros de la placa de nominación, siempre y cuando conserve este privilegio en el duelo por la salvación.

Mira: Hijas de Olivia Collins sacan las garras contra Ninel Conde: “Quiere manipular, la siguen por miedo”