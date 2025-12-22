Maribel Guardia revela tatuaje secreto que la une para siempre a Joan Sebastian ¿nunca lo borró?

Maribel Guardia vuelve a colocarse en el centro de la conversación pública, pero esta vez no por una polémica reciente ni por un proyecto televisivo, sino por una confesión íntima que conecta directamente con uno de los romances más recordados de su vida: el que vivió con Joan Sebastian. La actriz y cantante sorprendió al revelar que aún conserva el secreto que la une al Poeta del pueblo cuando ambos estaban profundamente enamorados.

Joan Sebastian y Maribel Guardia / Redes sociales

¿Maribel Guardia y Joan Sebastian sellaron su amor con un tatuaje que aún existe?

Durante su participación en el pódcast Pinky promise, Maribel Guardia, esposa de Marco Chacón, habló de manera abierta sobre los detalles menos conocidos de su relación con Joan Sebastian. Todo surgió cuando fue cuestionada sobre las canciones que el compositor le escribió durante su romance, lo que la llevó a hacer una confesión inesperada: ambos decidieron tatuarse cuando estaban juntos.

Aunque no reveló el diseño ni la parte del cuerpo donde se encuentra, la actriz confirmó que el tatuaje fue resultado directo del amor que compartían en ese momento. Sin rodeos, explicó que ese gesto terminó inspirando una de las canciones más emblemáticas del repertorio del cantautor.

“Son sinvergüenzas, verdad… bueno, es que me hizo muchas canciones, pero bueno te diría una, ‘Tatuajes’. Nos hicimos un tatuaje los dos, entonces a raíz de eso vino la canción de tatuajes” Maribel Guardia

Maribel Guardia / Redes sociales

¿Qué hizo Maribel Guardia con el tatuaje tras su ruptura con Joan Sebastian?

Uno de los momentos más comentados de la entrevista ocurrió cuando Lourdes Munguía, amiga cercana de Maribel Guardia y también presente en la charla, lanzó la pregunta que muchos se hacían desde casa: ¿qué pasó con ese tatuaje después de la separación?

Lejos de esquivar el tema, Maribel respondió con total naturalidad y dejó boquiabiertos a los presentes al confirmar que jamás se lo borró ni lo modificó.

“Ahí lo tengo (el tatuaje)” Maribel Guardia

Joan Sebastian y Maribel Guardia / Redes sociales

¿Qué canciones le escribió Joan Sebastian a Maribel Guardia y por qué siguen dando de qué hablar?

Contrario a lo que muchos creían, “Tatuajes” no fue la única canción que Joan Sebastian compuso inspirado en Maribel Guardia. La actriz reveló que fueron varias las letras que nacieron de ese romance, incluyendo una que se convertiría en uno de los mayores éxitos de la música mexicana, aunque no en su voz original.

Se trata del tema “Estos celos”, popularizado por Vicente Fernández y convertido en un himno del despecho y el amor intenso. Según Maribel, la canción también fue escrita pensando en ella durante la etapa en la que mantenían una relación sentimental.

“Muchas… ‘te miré, estabas tan hermosa’, esa también” Maribel Guardia

¿Cómo comenzó la historia de amor entre Maribel Guardia y Joan Sebastian en los años 90?

Maribel Guardia y Joan Sebastian vivieron un flechazo a primera vista cuando coincidieron en un palenque a principios de los años 90. En ese momento, Maribel estaba involucrada en otra relación, pero Joan no se dio por vencido y, con paciencia, logró conquistarla. Según la actriz, para 1992 ya eran pareja, se casaron ese mismo año y su relación fue intensamente seguida por los medios.

En 1995 nació su único hijo, Julián Figueroa, fruto de ese amor convertido en familia. Sin embargo, en 1996 se enfrentaron a fuertes crisis de pareja durante la telenovela Tú y yo, especialmente por los rumores de una infidelidad de Joan Sebastian con Arleth Terán. Maribel descubrió el posible engaño al ver las imágenes del cantante con la actriz en un programa de espectáculos, decidieron separarse ese año y divorciarse tras cuatro años de matrimonio.

A pesar del dolor, Maribel y Joan mantuvieron una amistad respetuosa hasta la muerte del cantante en 2015. Maribel encontró estabilidad emocional con Marco Chacón, abogado costarricense con quien inició su relación en 1997 y se casó en 2010. Hoy, él es su pareja y apoyo incondicional en su vida personal y profesional. Joan Sebastian falleció solo, pero dejó un amplio legado familiar: su herencia tras su muerte en 2015 sigue en disputa entre su exesposa Alina Espín (sobreviviente) y sus ocho hijos.