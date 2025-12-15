Maribel Guardia sufrió un terrible accidente en el mar; estuvo en riesgo, pero ¡Julián Figueroa la salvó!

Maribel Guardia compartió un episodio poco conocido de su vida al revelar que, tras la muerte de su hijo Julián Figueroa, vivió una situación peligrosa en el mar que estuvo a punto de salirse de control. La actriz relató que atravesaba uno de los momentos más vulnerables de su vida cuando ocurrió el incidente y que fue entonces cuando la ayuda llegó de manera oportuna, evitando una tragedia mayor.

En su testimonio, Guardia explicó cómo Julián Figueroa la salvó del hecho que pudo terminar en tragedia. Te contamos todos los detalles, ¿se trató de un hecho sobrenatural la presencia del hijo de Joan Sebastián o qué fue?

Maribel Guardia compartió cómo vivió un peligro en el mar tras la muerte de Julián Figueroa. / Foto: Redes sociales

¿Qué le pasó a Maribel Guardia tras la muerte de Julián Figueroa?

Maribel Guardia relató en entrevista para Pinky Promise uno de los momentos más delicados que vivió tras la muerte de su hijo, Julián Figueroa, cuando el duelo aún era reciente y el dolor seguía a flor de piel. A seis meses de su partida, la actriz se encontraba en un barco rentado cuando ocurrió un accidente inesperado en el mar.

“Cuando murió mi hijo, como a los seis meses, fuimos a un barco que rentamos y en medio del dolor por su muerte yo dije: ‘Por mi hijo, me voy a tomar una copa, otra y otra’”, recordó la vedette.

Según contó, el incidente ocurrió en un momento aparentemente tranquilo. “Yo estaba meditando, muy linda, pero puse mi pata arriba en pose de meditación y que salgo volando”, relató, explicando cómo perdió el equilibrio y cayó al agua sin entender exactamente qué pasó. “Me caí, no sé cómo, pero cuando me vi ya estaba flotando en el mar y agarrada de una cuerda”, añadió, describiendo el instante en el que tomó conciencia del peligro en el que se encontraba.

Para Maribel Guardia, ese momento tuvo un significado profundamente espiritual. La actriz confesó que sintió la presencia de su hijo incluso en medio del susto. “Yo creo que Julián me salvó desde arriba, que dijo: ‘¿Qué haces, mamá?’ Y me salvó”, mencionó la actriz y cantante.

¿De qué murió Julián Figueroa, el hijo de Maribel Guardia?

La muerte de Julián Figueroa marcó un antes y un después en el mundo del espectáculo y en la vida de su familia. El hijo de Maribel Guardia y del cantautor Joan Sebastian falleció el 9 de abril de 2023, a los 27 años, en la Ciudad de México, dejando una profunda huella entre quienes siguieron su trayectoria y conocieron su historia personal.

De acuerdo con la información oficial, la causa de su muerte fue un infarto agudo de miocardio y fibrilación ventricular, un diagnóstico que sorprendió por su corta edad, pues los rumores apuntaban a que se trataba de una sobredosis, pero el parte médico y Maribel Guardia desmintieron esta versión.

Maribel Guardia habló de un accidente en el que sintió que Julián Figueroa la salvó. / Foto: Redes sociales

¿Maribel Guardia ya no podrá ver a su nieto, hijo de Julián Figueroa?

Maribel Guardia habló sobre la situación con su nieto, hijo de su fallecido hijo Julián Figueroa e Imelda Garza Tuñón, y reconoció que no sabe si volverá a verlo. En un encuentro con la prensa el pasado lunes 20 de octubre, la actriz mencionó que se despidió del menor de edad debido al distanciamiento con su exnuera, lo que ha limitado la convivencia.

“No sé si lo voy a volver a ver. Me llevo lo mejor de ese niño, lo tuve desde que nació hasta los ocho años. La infancia es lo más lindo de una persona”, declaró Maribel Guardia, refiriéndose al tiempo compartido con su nieto.

TVNotas estuvo presente en el encuentro entre Maribel Guardia y su esposo, Marco Chacón, con Imelda Garza Tuñón, quiénes acudieron al juzgado noveno de lo familiar del Tribunal Superior de Justicia de Morelos para tratar asuntos relacionados con la herencia de Julián Figueroa.

Aunque no se profundizó en la relación actual con su exnuera, Maribel Guardia señaló que se lleva los recuerdos de los años que compartió con su nieto, desde su nacimiento hasta los ocho años.

