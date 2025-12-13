Mía Rubín y Tarik Othón confiesan cómo mantienen vivo el amor a distancia, ¿no todo es perfecto?

Mía Rubín y Tarik Othón abrieron una ventana a su vida sentimental y revelaron cómo han logrado que su relación a distancia no solo funcione, sino que se mantenga sólida y llena de cariño. La joven cantante y el torero compartieron que, pese a los kilómetros que los separan por trabajo y proyectos personales, han encontrado una fórmula que les permite seguir creciendo juntos sin perder conexión ni confianza.

No te pierdas: Tarik Othón sorprende a Mía Rubín con declaración que nadie esperaba tras anunciar que la familia crece

Mía Rubín y Tarik Othón llevan más de dos años de relación. / Foto: IG/miarubinlega

¿Cómo empezó la relación de Mía Rubín y Tarik Othón?

La historia de amor entre Mía Rubín y Tarik Othón comenzó casi como un plan familiar… aunque ellos se adelantaron. Según contó la propia Mía, la cercanía entre sus padres —Erik Rubín y el padre de Tarik— hizo que ambos jóvenes estuvieran en el radar del otro desde antes de conocerse.

“Mi papá (Erik Rubín) y el papá de mi novio son amigos desde hace mucho tiempo. Fue como plan con maña, porque nos querían juntar, pero nos adelantamos. Nunca nos habíamos visto, pero lo conocí en la fiesta de cumpleaños de mi papá (enero 2023). Después me dijo que en una semana regresaría a verme. Desde ahí se hizo la conexión y nuestros papás están felices”, dijo la cantante a TVNotas.

Hoy, la pareja lleva más de dos años juntos, viajan, disfrutan de su relación y comparten sus mejores momentos en redes sociales con sus seguidores.

No te pierdas: Mía Rubín: tras anunciar la llegada de integrante a su familia, ¿se casa con Tarik Othón, su novio?

Mía Rubín y Tari Othón comparten su relación con sus seguidores. / Foto: Redes sociales

¿Cómo llevan su relación Mía Rubín y Tarik Othón a la distancia?

Durante una transmisión en vivo con Adriano Zendejas, Tarik Othón contó cómo funciona realmente su relación a distancia con Mía Rubín. Sin adornos, el joven rejoneador explicó que ambos han aprendido a equilibrar el amor con las responsabilidades que cada uno tiene, y que parte del éxito ha estado en no intentar controlar el tiempo del otro.

Othón explicó que lo más valioso para ellos ha sido entender que cada uno vive un ritmo de trabajo muy distinto. “Yo creo que el espacio es algo muy importante, respetar el espacio de cada quien. Ella es cantante, tiene sus proyectos, tiene que estar en el estudio y yo tengo que estar entrenando, tengo que estar arriba del caballo todo el día”, declaró, subrayando que están acostumbrados a días llenos en los que no siempre pueden responder al instante.

También detalló que la paciencia y la comprensión son parte de su dinámica diaria. “Esa comprensión de que el otro tiene muchas cosas qué hacer y que va a contestar cuando pueda”, explicó, convencido de que la estabilidad viene de aceptar la realidad del otro y no presionarla. Y cuando finalmente logran coincidir, buscan aprovecharlo al máximo: “Cuando nos vemos es de ‘vámonos para allá, vámonos para acá’”, dijo resaltando la importancia del tiempo de calidad que pasan en pareja.

No te pierdas: ¡Mía Rubín da la bienvenida a un nuevo integrante a su familia con Tarik Othón, su novio! Así fue el anuncio

Mía Rubín y su novio Tarik Othón. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Tarik Othón, novio de Mía Rubín?

Tarik Othón se ha convertido en uno de los nombres jóvenes más comentados dentro de la tauromaquia en México. Originario de Querétaro, comenzó su camino en el rejoneo desde muy pequeño, impulsado por una fascinación temprana por los caballos y por el mundo taurino. Con una disciplina poco común para su edad, logró debutar profesionalmente en 2020 y desde entonces ha llamado la atención de la afición por su estilo, su técnica y su proyección como una de las nuevas promesas del país.

Su inspiración ha venido de figuras consolidadas del rejoneo, especialmente de Diego Ventura, cuya trayectoria ha marcado la visión que Tarik tiene del arte de torear a caballo. Esa influencia, sumada a su entrenamiento constante, lo ha llevado a consolidar una carrera que apenas comienza, pero que ya despierta expectativas dentro y fuera de los ruedos. Más allá de la arena, Tarik también muestra en sus redes sociales una faceta más cercana y personal, donde comparte momentos de su día a día y en especial escenas junto a su novia, Mía Rubín, hija de Erik Rubín.

No te pierdas: ¿Hay boda a la vista entre Mía Rubín y Tarik Othón? Él ya habla de hijos y de su relación con Erik Rubín