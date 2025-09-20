¿Hay boda a la vista entre Mía Rubín y Tarik Othón? Él ya habla de hijos y de su relación con Erik Rubín

Mía Rubín y su novio, el rejoneador Tarik Othón, están festejando 2 años de relación. Aunque a su alrededor las especulaciones en redes sociales sugieren que la pareja está lista para llegar al altar, Tarik asegura que ellos prefieren mantener los pies en la tierra y disfrutar cada momento juntos sin apresurarse.

Mira: Erik Rubín tendría nueva novia y no es Mónica Noguera; ¡sería una chavita!: Foto

Mía Rubín y Tarik Othón celebran dos años de amor con planes de boda en el horizonte. / Alejandro Isunza / Redes sociales

¿Cómo es la relación entre Mía Rubín y el rejoneador Tarik Othón?

“Yo creo que somos una pareja que agrada al público, aunque ese no es nuestro propósito. Lo importante es que los 2 queremos hacer las cosas correctamente y luego ver, en un futuro no tan lejano, que se pueda formar una familia”.

“Vamos muy bien. Tengo una relación muy bonita con Mía. Es una mujer con muchos valores. Es muy compatible con mis ideales. Estoy muy contento de estar con ella. No le pongo ningún ‘pero’. Son una gran familia y estoy feliz de estar cerca de ellos”.

Tarik dijo ser un novio complaciente y consentidor: “Pero eso habría que preguntárselo a Mía. Yo sí me considero detallista. Los valores, su alma, me transmiten lo suficiente y me llenan para considerarla mi complemento. Por eso me identifico plenamente”.

Mira: Erik Rubín ha sido víctima de varios secuestros: “Me encapucharon”

Tarik Othón se deshace en halagos para Mía Rubín: “Tiene muchos valores”. / Alejandro Isunza / Redes sociales

¿Tarik Othón y Mía Rubín ya piensan en boda? Esto dijo el rejoneador sobre su relación con la cantante y sus padres

El rejoneador y novio de Mía Rubín aseguró que en un futuro se ve formalizando su relación con la cantante: “Me encantaría. Nuestras familias son muy unidas. Por mi parte, toda la familia de Mía son unas personas admirables, dignas de reconocimiento. Me siento agradecido por estar cerca de ellos”.

Los papás de su novia les han aconsejado que se tomen las cosas con calma, antes de dar algún paso en su relación:

Tarik Othón “Son 2 personas muy inteligentes. Sin duda tienen grandes consejos que dar, mucha experiencia, y hay que recibirlos con toda humildad. La mejor manera de aconsejar es con el ejemplo. Yo así lo recibo”.

Lee: Erik Rubín tendría nueva novia y no es Mónica Noguera; ¡sería una chavita!: Foto

Mía Rubín y Erik Rubín / Francisco Mancera

¿Cómo enfrentan Mía Rubín y Tarik Othón las críticas en redes sociales?

El torero Tarik Othón no hace caso a las críticas o comentarios que puedan llegar a afectar su relación con Mía Rubín: “A eso no le pongo atención. Tengo un día muy ocupado y con muchas responsabilidades. No hay tiempo para eso”.

Incluso aseguró que la comunicación y la confianza son la base de su relación: “La comunicación es la clave de todo. No la cantidad, sino la calidad de la comunicación. Debes ser muy claro con lo que quieres, lo que uno espera. Nunca perder ese toque de preocuparse el uno por el otro durante el día. Habrá días que uno puede estar muy ocupado con algún evento o ella grabando algo en el estudio. Tener confianza el uno en el otro. Nos ha funcionado como lo hacemos. Ella viaja (él vive en Querétaro) o yo vengo a visitarlos”, concluyó.

Los papás de Mía Rubín aconsejan calma, pero el amor entre ella y Tarik Othón va viento en popa. / Alejandro Isunza / Redes sociales

¿Quién es Mía Rubín y cuál es su trayectoria en música y actuación?

Ha realizado algunos doblajes para caricaturas y películas animadas como: Spirit: El indomable (2021), Parque mágico (2019), Emoji: La película (2017), Bailarina (2016) y Nancy Clancy (2018).

Debutó en el teatro en 2015 en el musical Anita, la huerfanita. En cine comenzó con la cinta El que busca encuentra, a la que siguieron Túnel 19 y Recuperando a mi ex.

Fue parte de la serie Silvia Pinal frente a ti.

Comenzó como cantante en 2020 junto a su padre Erik Rubín, en el concierto virtual Raíces.

Estuvo en el proyecto Cumbia machine, en 2023.

En 2024 lanzó su primer disco: Nunca más. Ha sacado varios sencillos como: “Flecha”, “No puedo ver la luz”, “Diablo”, “El mundo”, y actualmente “Locos”, en colaboración con Chucho Rivas. Tiene un restaurante de comida mexicana.