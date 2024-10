Hija de Erik Rubín reacciona a rumores de boda con Mónica Noguera

Mía Rubín respondió recientemente a los rumores sobre un posible romance y boda entre su padre, Erik Rubín, y la conductora Mónica Noguera. En un encuentro con la prensa, Mía fue clara al rechazar estas especulaciones, que resurgieron la semana pasada, y reflexionó sobre el impacto que estas situaciones han tenido en su familia.

Mía comentó sobre el efecto que estos rumores generan, señalando que: “Es normal que las notas amarillistas atraigan a la gente, pero somos personas que tenemos que tener piel gruesa y no dejar que las cosas nos afecten”.

Al ser cuestionada sobre la supuesta relación entre su padre y Noguera, Mía fue categórica: “El rumor es falso… es falso, como la primera vez, la segunda también es falsa”.

Y es que recordemos que tras su separación, Erik Rubín fue vinculado sentimentalmente con ‘Mona’ Noguera, aunque lo desmintieron en su momento.

Surgieron rumores de boda / IG: @erikrubinoficial / @monanoguera

La joven cantante también compartió que su experiencia personal con rumores sobre su relación con el torero Tarik Othon la ha llevado a tomar estos temas con humor. “No pues ya traigo el chip y creo que más que nada porque Tarik en algún momento pues me llegó a mandar ahí un TikTok creo que hicieron de que ya estaba embarazada, que me casé, y nos morimos de risa, y de eso se trata. Llevarlo de un lado pues de humor porque imagínate que ahí nos deprimimos o nos enojamos, pues no se gana nada, mejor nos reímos”, dijo, destacando la importancia de no tomarse estas situaciones demasiado en serio.

Próximamente Mía debutará como conductora en el Festival de León y al respecto dijo que se siente emocionada por tener este trabajo formal en esta área del entretenimiento.

¿Cómo surgió el rumor de la boda entre Erik Rubín y Mónica Noguera?

Aunque Mónica Noguera había revelado a TVNotas en enero que no tenía ningún interés amoroso en Erik Rubín y por el contrario, tenía una relación con un hombre francés, recientemente tomaron fuerza los rumores de una relación entre los famosos por una indiscreción del Coque Muñiz.

Resulta que el cantante hizo una broma al aire en el noticiero donde trabaja Mónica Noguera y dijo que había visto en televisión que Erik y la conductora se iban a casar, por lo que decidió preguntarle directamente a Mónica, quien lo negó entre risas.

El rumor se volvió viral y en ‘Chisme no like’ se atrevieron a confirmar que lo que habían dicho sobre su romance era real, debido al comentario de Coque.

Al ver que se desató una polémica al respecto, el cantante tuvo que salir a pedir una disculpa a los involucrados.