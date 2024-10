Boda de Daniela Luján: El vestido, famosos invitados y todo lo que pasó en la fiesta

Daniela Luján y Mario Monroy sellaron su amor en una íntima ceremonia rodeada de familiares y amigos cercanos este fin de semana. La famosa actriz, conocida por su trabajo en telenovelas infantiles, llamó la atención por su look nupcial, mismo que ha sido objeto de curiosidad entre sus seguidores.

Según informa ‘Chic Magazine’ el vestido que Luján eligió proviene de Klent Bridal, una boutique ubicada en Guadalajara, que se destaca por sus exclusivas colecciones. Aunque los precios pueden variar dependiendo del diseño y los ajustes requeridos, se estima que los vestidos en esta tienda comienzan desde los 20 mil pesos mexicanos.

Además del vestido, Daniela optó por un velo personalizado, diseñado por César Luna, que incorpora elementos significativos de la pareja, lo que añade un toque especial a su atuendo de novia. Para completar su look, la actriz eligió usar tenis, buscando comodidad durante toda la celebración; un detalle encantador fue el nombre de su pareja, que fue bordado en la suela de sus zapatos.

Por si no lo viste: Daniela Luján se casa con Mario Monroy; todo sobre la romántica boda

Daniela Luján optó por usar tenis en su boda / Instagram

Opiniones divididas por la boda relajada de Daniela Luján: Los tenis fueron obligatorios

En redes sociales ya comenzaron las críticas al respecto y se vieron opiniones divididas entre los seguidores de la actriz. Mientras algunos están de acuerdo con la boda a su estilo, otros tundieron a Daniela porque creen que es de mal gusto usar tenis con su vestido de novia.

Días antes de la fiesta, Daniela expresó en su canal de YouTube, ‘Envinadas’ que no solo ella llevaría tenis, sino también sus invitados porque así se los pidió. “No sé si ya les había dicho, pero en la boda es obligatorio que lleven tenis y eso me parece espectacular... ¡es obligatorio! Va a ser formal, pero con tenis. Ya me cortaron mi vestido a la altura de los tenis y quiero que Mario me ponga el nombre Dany como ‘Andy’ para nuestras fotos”, comentaba feliz la novia.

Posaron divertidos / Instagram

Por supuesto hubo quien también la defendió diciendo: “es su boda y puede ponerse lo que ella quiera y más si es para estar cómoda”, “ella puede hacer en su día lo que le dé la gana, además así se estila”, “y si hubiera usado zapatillas le hubieran dicho que era mejor usar algo cómodo en fin, a nadie tienes satisfechos, lo bueno es que le valió e hizo lo que ella y su esposo eligieron sin preguntarle a nadie”.

Checa: Ferka defiende a Jorge Losa y envía mensaje a Mayte Carranco: “No sabes el gran hombre que tenías a tu lado”

Daniela Luján en el altar / Instagram

Más detalles de la boda de Daniela Luján, ¿cómo reaccionó Martín Ricca?

Según se ha compartido en redes sociales, los novios llegaron en una combi azul. El novio en un traje lila y la novia con su velo personalizado con detalles amarillos.

Instagram

Algunos famosos que asistieron a la boda fueron: Ricardo Margaleff, Roberto Carlo,, Imanol, Sandra Itzel, Yurem, Naydelin Navarrete, David Anguiano, Grisel Margarita, Gaby Sánchez, Michelle Rodríguez, Manu NNa, Daniela Aedo, Nashla Aguilar, Pedro Prieto y por supuesto sus queridas ‘envinadas’: Jessica Segura y Mariana Botas.

Puedes ver: Galilea Montijo visitó clínica en Barcelona para cumplir su sueño de tener un segundo hijo con su novio

Jessica Segura estaba lista para el tequila con los novios / Instagram

Como había trascendido, Martín Ricca, el emblemático compañero de Daniela con quien protagonizó romances ficticios en las telenovelas, no pudo asistir porque tenía un concierto en Monterrey. Sin embargo, le dejó un mensaje en redes: “Compañera querida, qué hermosos están, deseo que sean más felices aún. ¡Los quiero mucho! Hoy cantamos para ustedes también, felicidades”.

El novio le quita la liga a Daniela Luján / Instagram

Y quienes se robaron las miradas en la pista de baile fueron Sandra Itzel e Imanol, quienes participan en ‘Las estrellas bailan en Hoy’ y se han dejado ver muy juntitos, desatando los rumores de romance porque al público y al parecer a sus amigos, les gusta cómo se ven en pareja.