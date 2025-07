¿Envinada? Jessica Segura responde si tiene problemas con el alcohol: “No saben lo que estoy pasando”

Jessica Segura (42 años) es una de las conductoras del pódcast “Envinadas”, donde conversa con Daniela Luján y Mariana Botas sobre diversos temas, mientras disfrutan de unos tragos. Últimamente, debido a sus publicaciones en redes, sus seguidores han sugerido que podría tener problemas con el alcohol.

La también actriz se defendió y dejó claro: “No me conocen. Vean mi canal de YouTube, “Envinadas”. Ahí van a entender todo (ríe). Estoy contenta siendo quien soy. No tengo por qué esconder mis gustos. De pronto me echo mis copitas. Soy una persona responsable. Soy muy trabajadora. Tengo 36 años de carrera. Que digan lo que quieran, está bien. Yo solo tomo por gusto y sé hasta dónde”.

“Nunca me había percatado de esta situación (los comentarios que la señalan). De hecho, en nuestro canal de YouTube nos echamos nuestros alcoholes mientras platicamos. Las personas me conocen como soy. Dejé de ser una niña estricta hace mucho. Tengo 42 años. Ya estoy grandecita y puedo decidir cuándo me quiero echar un alcoholito. No pasa nada”.

“Ya fui la hermana mayor por muchos años. No quiero comprarme problemas ajenos. Cada uno sabe lo que hace. Yo soy adulta y puedo decidir cuándo tomar y cuándo no”.

Las críticas que enfrenta no solo son simples comentarios, son un reflejo de cómo la sociedad puede estigmatizar a una persona de forma dañina sin conocer su historia. Al mismo tiempo, esto plantea una reflexión sobre cómo las plataformas digitales pueden servir tanto para la celebración como para la condena. Jessica no se quedó callada y le mandó un mensaje a las personas que la atacan en redes: “Échense un alcoholito, que les hace falta (ríe)”.

Jessica Segura revela su proceso para convertirse en mamá

Por otra parte, Jessica Segura nos compartió cómo va el proceso que lleva a cabo para cumplir su sueño de ser mamá:

“Seguimos en eso. No quisiera hablar mucho al respecto, porque al abrir mi corazón me he dado cuenta de que la gente lo utiliza para tirar su basura. Me escriben mensajes muy feos. No conocen por lo que estoy pasando. A veces llegan mensajes en los que me dicen: ‘Nunca serás mamá, porque eres una p1nch3 borracha’. No estoy dispuesta a más de eso. Hoy no. Estoy en un momento vulnerable de mi vida en el que la gente conoce muchas cosas de mí. No voy a volver abrir esa puerta hasta el día en que finalmente diga: ‘Voy a ser mamá’”

“Estoy en un tratamiento médico. Tengo alrededor de 1 año en él. Vamos corrigiendo y aprendiendo. Primero tenía las trompas (de Falopio) tapadas. Vamos a ver si eso ya se resolvió. Hasta ahora no te puedo decir si sí o no, pero estamos en eso”.

Jessica Segura y Adrián Pous: así va su relación y deseo de formar una familia

“Me siento muy contenta. Estoy tomando terapias, porque han pasado muchas cosas a mi alrededor. Lo primero es mi corazón, estar tranquila y bien con mi pareja. Es en lo que trabajamos juntos”.

Respecto a su matrimonio con Adrián Pous, comentó: “Estamos en un gran momento como pareja y personal. Tengo un grupo de apoyo que me hace muy feliz y me entiende. Compartí eso con otras mujeres para decirles que no pasa nada. Hoy ya tengo una familia que quisiera que creciera. Vamos a ver qué pasa”.

“Es un importante proceso el que hemos vivido juntos. Hemos aprendido. Siempre platicamos de cómo nos sentimos. Vamos juntos a las terapias y tomamos decisiones paso a pasito”, concluyó.

Jessica Segura: de las telenovelas al cine a la comedia en televisión

Jessica ha trabajado en más de 10 telenovelas, entre ellas:



“Amor de medios hermanos”

“Salomé”

“Siempre te amaré”

“Dos mujeres, un camino”,

“Simplemente María”

“Corona de lágrimas”

“Teresa”

“Corazón indomable”.

En cine participó en las cintas:



“Violencia en la oscuridad”

“Quemar las naves”

“El tigre de Santa Julia”.

Estuvo en los programas:



“Se vale”

“Inseparables”

“Una familia de diez”.



Actualmente aparece en “Hoy” y es integrante fija de “Me caigo de risa”.Tiene el pódcast “Envinadas” en YouTube, junto con Mariana Botas y Daniela Luján.

