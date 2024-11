Jessica Segura se peleó con un chofer de un pesero ¡lo persiguió hasta cobrarle por el choque!

Quién diría que detrás de las cámaras y los flashes, Jessica Segura también enfrenta los desafíos del transporte público. La querida conductora y actriz nos sorprendió al revelar una divertida anécdota que muestra que, nadie está exento de un mal día.

Jessica Segura se peleó con un chofer de un pesero

Durante su participación en el pódcast “Las damitas de la histeria”, Segura contó cómo se enfrentó a un conductor de un pesero que le chocó el coche y se burló de ella. Con su característico humor y espontaneidad, Jessica narró cómo vivió tan peculiar momento.

“Se me mete un pesero, y se lleva mi espejo. Y yo: ‘Hijo de tu…’. Entonces le piso, y que lo alcanzo y me le cierro y que le digo: ‘Me vas a pagar mi espejo, estú…¿Qué? ¿Me ves chiquita y entonces crees que me puedes ver la cara de estú…?”, dijo Segura.

Las burlas del chofer fueron la chispa que encendió la mecha. Indignada por la actitud del chofer, Jessica no dudó en perseguirlo. Con una determinación férrea, siguió al conductor del transporte público por las calles, decidida a hacerle frente y exigirle un su pago por los daños.

“A mi no me vas a dejar hablando” Jessica Segura

La venganza no paró ahí, pues no solo lo encaró, se llevó el dinero del pasaje para compensar los daños.

“Lo alcanzo. Me le cierro. Me bajo y agarro el dinero de su caja. Mal, loca; pude no haber contado esta historia”, dijo Segura.

La actriz asegura que su reacción la “salvo” pues piensa que el chofer nunca se imaginó que Segura reaccionaría así: “Imagínate, con que me hubiera hecho un: ’Sale niña, cuídate’ (simula un empujón) me bajo de las escaleras de un sentón.

Jessica Segura: redes reaccionan

Esta anécdota ha generado gran simpatía entre sus seguidores, quienes se identifican con la reacción impulsiva de la conductora ante una situación injusta. Además de comentar con divertidos comentarios la anécdota.

“Si no moriste en Se Vale…, ya qué tanto miedo te iba a dar un pesero (suena de fondo el arremángala arrempújala)”, “Jajajajajja Jessica segura es genial! Neta que a ella le pasan las cosas 1 en mil personas”, “Jessica ahora serás Lady espejo”, “No nos subestimen a las miniaturas (tenemos más locura que estatura)”, “los pasajeros guardando sus celulares y carteras , pensando aquí ya valimos todos”, “Lo que queremos saber ciertamente es si con todas las monedas que agarro si le ajusto para ponerle espejo otra vez”, “¡Amo cómo cuenta Jessica sus anécdotas! plástica bien sabrosa”, eran algunos de los comentarios que se leían en redes.