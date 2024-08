¿Mariana Echeverría le hizo algo a Jessica Segura desde Se vale? Dice por qué no son amigas

Ahora que arrancaron las grabaciones de la décima temporada de ‘Me caigo de risa’ y estaba en duda la participación de Mariana Echeverría por el pleito que tuvo con Faisy, los integrantes de la ‘familia disfuncional’ fueron cuestionados al respecto.

A Jessica Segura le preguntaron de la decisión de Mariana y su pleito con el conductor. Para sorpresa de muchos, Jessica no pudo dar muchos detalles aunque confirmó la pelea entre Faisy y Mariana, pero no habló más de la que se presumía era la salida de Echeverría porque dice que no son amigas.

Luego se dio a conocer que Mariana sería una de las habitantes de ‘La casa de los famosos México’ y el productor comentó que le había solicitado a la “familia disfuncional” que guardara el secreto, así que se pensó que las declaraciones de Jessica se debían a eso.

Mariana Echeverría es parte de La casa de los famosos México / Instagram: @marianaecheve / @lacasadelosfamososmx

Jessica Segura y Mariana Echeverría no son amigas

Sin embargo, ahora que Mariana ya tiene unos días en el reality y la recepción del público no ha sido la mejor, Jessica fue cuestionada al respecto, pero ella reiteró que no tiene una amistad con Echeverría.

Incluso Mariana se expresó molesta sobre la discusión que tuvo con Faisy dejando claro que fue un tema que ya habló con él y cada quién tomó su camino en la vida aunque seguirán siendo profesionales para tratarse como amigos de trabajo.

Esto fue confirmado por Jessica quien tiene el mismo acuerdo con Mariana: “Lo único que nosotros decimos es que somos muy profesionales y a veces no te vas a llevar bien con todos tus compañeros. Estoy segura que todos tenemos por ahí un compañero que no les cae tan bien. Sin embargo, a la hora de chambear pues todos sabemos chambear. Venimos a divertir a la gente y nuestra prioridad siempre ha sido que el público la pase bien. Entonces, te puedo decir que no soy amiga de todos todo el tiempo”.

“Nosotras no somos amigas. Somos compañeras de trabajo. Siempre lo he dicho y como compañeras siempre nos hemos respetado y nos llevamos muy bien cuando estamos chambeando. No es mi comadre. No sé nada de su vida, para qué te miento”, añadió.

¿Hay rivalidad entre Jessica Segura y Mariana Echeverría?

En redes sociales recordaron que Jessica fue víctima de un incidente en el programa ‘Se vale’ donde trabajaba junto a Mariana, así que desde entonces el trato que tenían podría haber sido un factor para que no continuaran con una amistad y llevarse bien.

“¿Alguna vez te trató mal Mariana?”, le preguntaron, así que Jessica respondió: “No quisiera entrar en cosas porque trato de no meterme en la mochila cosas que no. Prefiero cargar mi energía con cosas bonitas, pasar tiempo con mi familia, con mis amigos, echarme un buen vinito, pero echarle energía negativa a las cosas no me gusta y tampoco me gusta que la gente tire hate”, concluyó.