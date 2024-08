Potro le exige a Karime que le pida disculpas a su novia y a su hijo; ella responde tajante: “Jamás ofendí”

Gracias a la transmisión 24/7 de ‘La casa de los famosos México’ se pueden ver todos los momentos de los habitantes en cada rincón. Esta vez los protagonistas de una intensa conversación fueron Potro Caballero y Karime, quienes eran mejores amigos y estuvieron juntos en ‘Acapulco shore’.

Sin embargo, actualmente no se hablan y se encuentran distanciados debido a desacuerdos entre ambos que han hecho que se viva un ambiente tenso en la casa.

Cuando Karime se preparaba para ser entrevistada por Shanik, Potro se le acercó y le pidió que le ofreciera una disculpa públicamente a su hijo recién nacido y a su pareja por haber hablado de ellos.

Mira: El mitangrit de Horacio Villalobos con Karime Pindter: la reina de ‘Acapulco shore’ directo a ‘La casa de los famosos México’ contó tooooodos sus secretos

Jawy, Potro, Mane y Karime eran muy amigos en Acapulco Shore / Facebook: Karime Pindter

¿Qué pasó entre Karime y Potro?

Antes de entrar al reality, Karime fue cuestionada por la también ‘exshore Brenda Zambrano sobre su relación actual con Potro, confesándole que ella los veía casados gracias a la fuerte química que tenían y el romance que protagonizaron.

Karime entonces contestó: “Ay, pues yo sería una señora abnegada, ¡y no! Y no es echarle hate a la actual ni nada, pero en mi caso no”. Por último dijo que Potro iba a ser papá pronto y lamentó que pudiera pagar ‘karmas’ aunque le deseó lo mejor: “Le va a salir bien patán el chamaco. A ver cómo le va, pero que le salga todo bien, de la manera que mejor sea, pero pues sí le sacarán canas verdes sus chamacos”, concluyó.

Estas palabras fueron las que molestaron aún más a Potro en abril de este año, aunque ya tenían desacuerdos previos. Ahora que se reencontraron en ‘La casa de los famosos México’, él no perdió la oportunidad de reclamarle y decirle que le debía una disculpa a su familia: “Nada más pídele una disculpa a mi señora y a mi hijo”, le dijo.

Checa: LCDLFM: Mariana Echeverría ¿habla mal de su esposo?

Potro le dice a Karime que LE PIDA UNA DISCULPA A SU SEÑORA Y SU HIJO 😱🤣



Karime: “Jamás la ofendí, te agarraste de ahí para hacer show Y TU TAMPOCO eres una perita en dulce”

OMGGGG 🔥🔥 #LCDLFMX2 #LaCasaDeLosFamososMx #TodxsConKarime pic.twitter.com/26ZZYI6Fv1 — ⋆𐙚 Blueeye 𐙚⋆ (@bblueyeee) August 1, 2024

Entonces Karime respondió: “¿A tu señora? si jamás la he ofendido, eh. Jamás he hablado mal de ella. Yo lo único que dije fue en el pódcast de Brenda. Me preguntó: ‘¿Qué ha pasado con todos? ¿Qué opinas que Potro ya va a ser papá?’ Le dije: ‘Bendiciones, espero que no le salga igual de patán que él, no, no es cierto, (es broma)’ y fue lo único que dije”.

Karime considera que su examigo exageró sus palabras y aclaró: “Creo que de ahí como que te agarraste para hacer show, pero luego, luego pedí perdón. Te lo pido, perdón a ti de frente. y pues tú tampoco eres una perita en dulce. Tú también me has ofendido muchas veces. Tú también me has tirado del físico. Has dicho de mi programa y no te guardo rencor. Vamos a darle vuelta a la página”.

“A los hijos jamás se les toca. Solo dije: ‘Ojalá no le salga igual de patán’, porque también has tenido tus cosillas. Es como si yo tengo una hija y dijeras: ‘Va a salir borracha’, pero no fue en ese plan”, añadió.

“No mam… me da mucha felicidad verte con tu hijo y cero va por ahí la cosa y yo creo que tú lo sabes”, finalizó mientras Potro se acercó a darle un abrazo.

Puedes ver: Actor de Televisa de romance con creador de contenido, pero su ex lo hostiga ¿por infiel?