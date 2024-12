Garime llegó a su fin: Gala Montes confirma relación abierta con su mánager

Gala Montes confirmó en una transmisión en vivo de Instagram,que mantiene una relación abierta con su mánager, Icho. Este anuncio sorprendió a sus seguidores, especialmente a aquellos que creyeron en la posibilidad de un romance entre Gala y Karime Pindter, la influencer con quien formó una estrecha conexión en ‘La casa de los famosos México’.

Garime: el fenómeno de LCDLFM 2 que conquistó redes sociales

Durante su estancia en el reality, Gala y Karime protagonizaron momentos que los fans bautizaron como “Garime”. Su coqueteo y química en pantalla desataron una fiebre en redes sociales que continuó incluso después de su salida del programa.

Sin embargo, Gala ahora pide dejar atrás ese capítulo y aclara que su vínculo con Karime no fue más allá de lo que el público vio en pantalla.

“Yo no me voy a casar con Karime, no va a pasar; ahorita no”, declaró la actriz, cerrando los rumores sobre una relación sentimental con Pindter.

Karime y Gala no se dieron una oportunidad en el amor / Instagram

Gala Montes confirma relación con Icho tras rumores

En su declaración, Gala no solo despejó dudas sobre Karime, sino que también se sinceró sobre su relación con Icho, a quien describió como su mánager, amigo, y un gran apoyo en su vida personal y profesional.

“Icho y yo llevamos juntos mucho tiempo, yo no había querido decir nada porque no me gusta que se metan con mi gente. Tenemos una relación abierta desde hace mucho”. Gala Montes

“Es mi cómplice, mi amigo,el amor de mi vida. Lo amo muchísimo”, expresó emocionada.

Gala responde a las críticas en plena transmisión

Sin embargo, esta revelación no estuvo exenta de críticas. Algunos cibernautas cuestionaron la durabilidad de los romances entre artistas y sus mánagers, mientras otros la acusaron de incoherencia por supuestamente aprovecharse del movimiento LGBTQ+.

La actriz no se quedó callada ante las opiniones negativas y enfrentó directamente a quienes la señalaron de oportunista.

"¿De qué hablan? Yo no he mentido. No voy a decir que no me gustan los hombres, ya saben que me gustan las mujeres. No me voy a mortificar por explicarles algo que no van a entender”,concluyó contudente.

¿Quién es Icho Van, novio y mánager de Gala?

Con más de 14 años de experiencia en la música, Icho Van es un contrabajista y mánager que ha sabido transformar su pasión en impacto global. A sus 40 años, es un pilar de la banda Jenny and the Mexicats, conocida por su estilo versátil que mezcla jazz, rockabilly, folk, flamenco, reggae, son veracruzano, country y cumbia, creando un sonido único que trasciende fronteras.

El camino de Icho con la banda comenzó en 2008 en Madrid, donde ayudó a formar este proyecto que ha recorrido 34 países, acumulando millones de reproducciones y alcanzando logros como discos de oro y participación en bandas sonoras.

Pero Icho no se detiene en el escenario. Como autor de ‘El juego para hacer dinero con tu música’, comparte su conocimiento con artistas emergentes, ofreciéndoles herramientas prácticas para navegar el competitivo mundo digital y construir carreras sostenibles.

Uno de sus mayores aportes ha sido impulsar la independencia artística de Jenny and the Mexicats. Bajo su liderazgo, la banda creó su propio sello discográfico, Mexicat Records, garantizando el control total sobre su música y su evolución creativa.

Con su espíritu innovador y su enfoque autodidacta, Icho Van no solo es el motor de una banda internacionalmente reconocida, sino también una inspiración para quienes buscan labrar su propio camino en la industria musical.

