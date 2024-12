Gala Montes comparte un video llorando en Navidad y anuncia importante noticia

La actriz y cantante Gala Montes sorprendió a sus seguidores al compartir un emotivo video en su cuenta de Instagram, donde aparece llorando. Sin embargo, esta vez no se trató de una polémica ni de conflictos personales, sino de un momento de profunda alegría y gratitud.

Tras anunciar que su primer concierto en solitario, programado para el próximo 22 de febrero en el Lunario del Auditorio Nacional, había logrado un sold out en solo cinco minutos, Gala no pudo contener la emoción. La intérprete de éxitos como ‘Cuando me quieras’ y Tacara expresó entre lágrimas:

“Creo que ya hicieron sold out de los primeros boletos... Es que vengo justo de la psiquiatra. Me acordé de las veces que he salido rota de estar mal. Ahorita estoy llorando porque estoy contenta y me da mucho gusto. Esto lo hicieron ustedes, gracias”. Gala Montes

El concierto, que representa el inicio de su nueva etapa musical, es un logro que la actriz había soñado desde hace tiempo. Recordemos que tras su participación en ‘La casa de los famosos México 2', Gala anunció que tomaría un descanso de las telenovelas para concentrarse en su faceta como cantante, un giro que ha sido bien recibido por su público.

Fans de Gala Montes exigen una segunda fecha

Debido al éxito rotundo de su primer concierto, muchos fans han pedido que se abra una segunda fecha, ya que no lograron conseguir boletos. Este evento promete ser un espectáculo lleno de sorpresas y grandes temas que consolidan a Gala como una de las artistas más versátiles de su generación.

Gala Montes rompe récord y supera a Twenty One Pilots

En medio de la celebración, se dio a conocer que Gala Montes logró superar el tiempo de venta récord de la banda estadounidense Twenty one pilots, quienes tardaron siete minutos en agotar su show en el Lunario, mientras que la cantante mexicana lo hizo en tan solo cinco minutos.

Gala responde a las críticas de Kristoff

En paralelo a su éxito, Gala Montes no ha estado exenta de polémicas. Recientemente, el influencer Kristoff criticó su actuación en la cinta '¡Hasta la madre de la Navidad!’, llegando a decir que la actriz debería “demandar a sus maestros de actuación”. Aunque Gala no respondió directamente, compartió un mensaje en X (antes Twitter), donde alentó a sus seguidores a perseguir sus sueños sin dejarse afectar por las críticas:

“Haz lo que quieras hacer, no importa lo que otros digan, porque solo tú sabes lo que te hace feliz”. Gala Montes/ X

El recorrido de Gala Montes es un ejemplo de resiliencia. Desde enfrentar momentos difíciles hasta alcanzar un sueño que parecía inalcanzable.

