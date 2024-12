Los pleitos memorables de ‘La casa de los famosos México’ segunda temporada ¡El recuento de lo daños!

Desde su estreno en 2023, ‘La casa de los famosos México’ se ha consolidado como un fenómeno televisivo que ha reunido a las familias mexicanas frente al televisor y se ha convertido en tema de conversación en todo el país.

Este reality, producido por TelevisaUnivisión en colaboración con Endemol, logró cautivar a la audiencia con una primera temporada impactante y logró superarse a sí mismo en su segunda entrega.

La segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’ no estuvo exenta de tensiones, escándalos y enfrentamientos que quedaron grabados en la memoria de los televidentes.

Los habitantes sin duda dieron de que hablar y muchos aún sigue sufriendo “hate” tras su participación en reality show. Recordemos que en la segunda temporada estuvieron: Mario Bezares, Briggitte Bozzo, Karime Pindter, Gala Montes, Shanik Berman, Agustín Fernández, Sabine Moussier, Luis ‘Potro’ Caballero, Ricardo Peralta, Mariana Echeverría, Sina Chiong, Gomita, Adrián Marcelo y Paola Durante. A continuación, repasamos los momentos más polémicos que definieron esta edición.

Mira: Sian Chiong se reconcilió con Gala Montes tras polémica en ‘LCDLFMX’, ¿ya volvieron a ser amigos?

Habitantes de La casa de los famosos México / Redes sociales

1. El enfrentamiento entre cuarto Tierra y cuarto Mar: la broma del colchón

Uno de los conflictos más comentados fue el que surgió a partir de una broma que escaló hasta convertirse en una batalla campal entre los integrantes de los equipos cuarto Tierra y cuarto Mar. Todo comenzó cuando los habitantes del cuarto Mar decidieron sacar el colchón de Sian como parte de una “broma”, lo que provocó una confrontación directa con Ricardo Peralta.

“¿Están orgullosas de esto que hicieron? Porque yo lo siento como algo despiadadísimo hacia una persona que es su amigo y que, además, ni siquiera vive en este país”, reclamó Peralta, visiblemente molesto.

El conflicto escaló cuando Sian se enfrentó a Mario Bezares, conocido como “Mayito”, quien lo había apodado “ceniciento”. Briggitte, por su parte, acusó a Mariana Echeverría de hacerle bullying e ignorarla. Las tensiones se intensificaron cuando Adrián Marcelo criticó a Gala Montes por no haber salvado a Briggitte en la primera nominación, lo que desató un nuevo enfrentamiento.

La situación llegó a un punto crítico cuando Adrián Marcelo lanzó un comentario hiriente hacia Gala Montes: “Te faltó infancia”. La actriz, claramente afectada, respondió: “Es muy ruin poner el dedo en la llaga”, revelando que padecía depresión.

Lejos de disculparse, Adrián Marcelo continuó con comentarios despectivos sobre la salud mental de Gala: “Tú no estás deprimida. Eres una gran actriz. Ha de haber sido un pin...e charlatán el que te diagnosticó”.

Puedes ver: LCDLFM: Habitantes se dicen de todo y casi llegan a lo físico ¡Todo por un colchón! Los detalles del pleito

YT: La casa de los famosos México

2. Adrián Marcelo abandona el reality tras un pleito con Gala Montes

La madrugada del 4 de septiembre marcó un antes y un después en el reality show “La casa”. A las 2:24 AM, Adrián Marcelo, conocido por su carácter directo, confirmó su salida tras un enfrentamiento con Gala Montes. La tensión alcanzó su punto máximo cuando “la Jefa” anunció: “Habitantes, atención. Por favor, todos al sillón de la sala”. La declaración que siguió disipó cualquier duda: “Adrián Marcelo ha decidido abandonar la casa. El juego terminó para él”.

La decisión de Adrián Marcelo estuvo marcada por un enfrentamiento con la actriz Gala Montes. Durante la discusión, Montes lo acusó de “violencia verbal” y de haberla “denigrado” desde la segunda semana del programa. La disputa, transmitida en tiempo real, dividió opiniones entre los espectadores.

Ante las acusaciones, Adrián Marcelo expresó: “Hasta aquí llegué. Ya todo se acabó para mí”. Con un tono contundente, agregó: “Yo no voy a jugar ningún juego, Jefa. Exijo en este momento ver. Si no quieres tomar en cuenta esto, discúlpame con todo respeto, pero ya no es un tema que me interese… Me había metido para limpiar mi imagen. Aquí acabó para mí”.

Te puede interesar: LCDLFMX: Adrián Marcelo abandona al team Tierra; colapsó después escuchar que lo quieren fuera

Adrián Marcelo y Gala Montes / Captura de pantalla

3. Lady Mangos: la pelea entre Mariana Echeverría y Briggitte Bozzo

Mariana Echeverría se convirtió en una de las participantes más controversiales de la segunda temporada de La casa de los famosos México. Como integrante del ‘team Tierra’, su actitud en la cocina y su relación con los demás habitantes fueron blanco de críticas. Sin embargo, el momento que más dio de qué hablar fue el conocido como el conflicto de “Lady Mango”.

Días antes de la eliminación de Mariana, la producción organizó una fiesta con temática salvaje y entregó 6 mangos como parte del festejo. Todo se desató cuando Briggitte Bozzo quiso tomar uno de los mangos y Mariana le exigió que lo devolviera, argumentando que repartiría la fruta de forma “equitativa”.

La respuesta de Briggitte fue contundente: “Mi cumpleaños está cerca y esta fruta no es parte de la comida habitual de la casa”. La negativa de la venezolana incrementó la tensión entre ambas, creando divisiones entre los equipos ‘Tierra’ y ‘Mar’. Aunque Mariana logró quedarse con el mango en ese momento, Briggitte, en complicidad con sus compañeras Gala y Karime, recuperó el fruto posteriormente, encendiendo más los ánimos dentro de la casa.

El incidente no solo marcó una ruptura entre los equipos, sino que también desató una ola de comentarios en redes sociales. Muchos criticaron la actitud de Mariana, calificándola de controladora, mientras otros defendieron su postura de mantener un orden en la convivencia. Las opiniones estuvieron divididas, pero el tema no pasó desapercibido para nadie.

La tensión entre Mariana y Briggitte también reveló cómo las dinámicas grupales influían en las estrategias del juego. Algunos seguidores del programa llegaron a considerar que el conflicto fue determinante para la salida de Mariana.

Tras la eliminación de Mariana, el famoso programa la rosa de Guadalupe se inspiró en este episodio para crear un capítulo titulado ‘Lady Mangos’. En este episodio se recreó de manera ficticia el pleito, llevando el tema a una audiencia más amplia y generando más debate sobre los límites de la convivencia en los reality shows.

El fenómeno de ‘Lady Mango’ pone de manifiesto cómo un simple desacuerdo puede convertirse en un tema viral y tener repercusiones más allá de las puertas de un programa de televisión. Este episodio quedará en la memoria colectiva como uno de los momentos más icónicos de La Casa de los Famosos México.

Mira: Mariana Echeverría pelea con Briggitte Bozzo por un mango; Adrián Marcelo sale en su defensa

Brigate Bozzo comparte su mango con los habitantes del cuarto mar. / Captura de pantalla: Canal 5

4. El reencuentro emotivo: Mario Bezares y Paul Stanley

Uno de los momentos más conmovedores fue el reencuentro entre Mario Bezares y Paul Stanley, después de 25 años del atentado que le costó la vida a Paco Stanley. Bezares, absuelto de las acusaciones en su contra, y Paul protagonizaron un emotivo momento en el que ambos rompieron en llanto, dejando atrás años de tensión.

En la etapa final de ‘La casa de los famosos México’, el ingreso de Paul Stanley como parte de la dinámica de los “congelados” generó gran impacto entre los espectadores. Su aparición no solo aportó sorpresa al programa, sino también un momento lleno de emociones al reencontrarse con Mario Bezares. “Estoy en paz contigo": Paul Stanley cierra un ciclo.

Durante el emotivo encuentro, Paul Stanley dejó atrás el pasado y expresó abiertamente sus sentimientos hacia Bezares. Con serenidad y claridad, dijo: “Estoy en paz contigo... Yo ya solté porque tengo la cosa más hermosa en mi vida, que es mi hija... Te deseo lo mejor a ti y a tu familia. Felicidades, lo hiciste muy bien”. Estas palabras fueron un gesto significativo que marcó un nuevo comienzo en la relación entre ambos.

El reencuentro entre Stanley y Bezares puso fin a años de especulaciones y tensiones que habían rodeado su relación. La audiencia del reality no tardó en reaccionar en redes sociales, destacando la madurez y sinceridad de Paul. Este gesto de reconciliación no solo impactó a los seguidores del programa, sino que también inspiró mensajes de apoyo y reflexión sobre el perdón.

La segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos México’ fue una montaña rusa de emociones que dejó a los espectadores con innumerables momentos inolvidables. Desde peleas icónicas hasta reconciliaciones emotivas, el programa demostró por qué sigue siendo un referente en la televisión mexicana.

Puedes ver: Paul Stanley se sincera sobre su reencuentro con Mario Bezares: “No lo perdoné"