Paul Stanley se sincera sobre su reencuentro con Mario Bezares: “No lo perdoné"

En una reciente entrevista, Paul Stanley compartió sus sentimientos sobre su esperado reencuentro con Mario Bezares en ‘La casa de los famosos México’. El hijo del fallecido conductor Paco Stanley reveló que, aunque su encuentro fue liberador, aún está procesando el impacto emocional que tuvo el haberlo hecho.

En la conversación con los medios, Paul aclaró que “no perdonó” a ‘Mayito’ porque no tiene nada que perdonarle a Bezares: “Que quede claro, no es un perdón lo que hice porque no tengo que perdonar a Mario Bezares ni a su familia. Yo lo único que hice fue decirle: ‘Yo estoy en paz contigo y no tengo ningún problema yo ya solté’ como le dije ‘y tú también ya suéltalo y bendiciones para los tuyos’”.

Recordemos que Mario Bezares había sido encarcelado junto a Paola Durante por ser sospechosos del atentado que sufrió el conductor Paco Stanley, padre de Paul y aunque fueron liberados y sin cargos, el hijo del querido Paco era solo un niño y creció con rencores hacia ellos pese a que querían acercarse a él y aclararles que no tuvieron que ver con la muerte de su padre.

Paul y Mario protagonizaron un emotivo momento / Twitter

¿Mayito y Paul Stanley podrían ser amigos?

El conductor de ‘Hoy había mencionado en una ocasión que la molestia que tenía con Bezares era que le había dado un “teléfono falso” en el funeral de su padre y siendo un niño cuando lo llamó para tener su apoyo, nunca le contestó. “La realidad es que nunca supe nada, no sabemos nada. Solamente como que me dejó un mal sabor de boca porque lo tenía en otro concepto y en el velorio de mi jefe me dijo ‘lo que necesites’ y me dio un (número) teléfono falso, nunca supe ya de él; Tenía 13, 14 años. Yo sí le marcaba y todo porque con mis hermanos no tenía relación, ahorita ya me llevo muy bien con ellos y todo muy chido, pero como que son cosas que no te sacas de la cabeza”.

Por su parte, Mario dijo luego de su reencuentro que Paul estaba molesto con él porque “le calentaban la cabeza”: “Él estaba muy chiquito (cuando nos distanciamos), creo que tenía 10, 11 años y ya no lo volví a ver hasta ayer. Para mí fue lo mejor que ha pasado, porque yo tenía muchas ganas de platicar con él, de acercarme a él. Desafortunadamente hay reporteros que amarraban navajas, insidiosos, decían cosas que supuestamente yo decía, le calentaban la cabeza, había problemas, no me quería ver. De repente mi familia igual preocupados por él por todo lo que ha acontecido de ese maremoto de mala información”.

Mario Bezares y Paul Stanley podrían ser cercanos tras reencuentro / Archivo TVNotas/FB: Paul Stanley

Y en su momento también respondió por qué no hizo caso a las llamadas de Paul mencionando que se encontraba en prisión preventiva durante dos años debido a las acusaciones en su contra en el caso de Paco: “En la cárcel no te dejan usar celular, después jamás hubo un contacto de nada”.

Luego del reencuentro, Paul fue cuestionado por la prensa sobre si le interesaría tener una relación cercana con Mario, quien fue el mejor amigo de su papá durante muchos años, una vez que este salga del reality el próximo domingo: “Es que eso se va a ir dando. Es tiempo con el tiempo, la verdad. Estaba todo muy reciente y todo está a flor de piel. Seguramente vamos a recordar muchas cosas de mi papá y eso es lo más chido. Porque si alguien vivió muchas cosas con mi jefe, fue él”, dijo.

¿Por qué aceptó Paul Stanley reencontrarse con Mario Bezares?

El reencuentro fue motivado por una conversación entre Paul y la productora del reality, Rosa María Noguerón, quien quedó encantada con la idea de que él participara en el reality show.

“La terapia es sanadora para nuestras vidas”, comentó Paul, quien decidió hablar con Mario tras discutirlo con su madre y su familia. También dijo que para él, este proceso representa “un acto de amor a uno mismo y a las familias” y añadió: “Es algo muy fuerte para mí revivir todo lo que pasé de niño, pero bueno, hay que darle vuelta a la página”.

Paul también reconoció que, aunque el dolor de su pasado siempre estará presente, está decidido a avanzar y sanar, especialmente ahora que se ha convertido en padre. “Es un momento importante para dar vuelta a la página de todo ese momento que fue muy trágico”, concluyó.

