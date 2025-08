Pepillo Origel arremete contra “Hoy” por dejarlo fuera del aniversario 27 del programa: “También estuve”

En pleno festejo por los 27 años del programa"Hoy,” Pepillo Origel no pudo ocultar su sentir y, a través de redes sociales, confesó su molestia por no haber sido invitado ni siquiera mencionado y soltó detalles de su salida del matutino.

El programa matutino de Televisa, “Hoy”, celebró este lunes 4 de julio su 27° aniversario con una transmisión especial en la que sus conductores actuales —Galilea Montijo, Raúl Araiza, Tania Rincón, Andrea Escalona, Paul Stanley y Martha Figueroa, entre otros— recordaron los momentos más emblemáticos en la historia del show.

El programa matutino celebró por todo lo alto e invitó a Fernando Colunga como padrino de lujo para este aniversario. El actor de “Amanecer” felicitó a la producción y al programa que ha formado parte de la historia de la televisión mexicana.

A lo largo de casi tres décadas, la emisión ha tenido una larga lista de presentadores y colaboradores que han acompañado a la audiencia cada mañana. Sin embargo, no todos se sintieron incluidos en la fiesta. ¡Pepillo montó en cólera!

Desaire en “Hoy”: Pepillo Origel no fue invitado a la celebración de 27 años y revela detalles de su salida del programa. / Redes sociales

Pepillo Origel acusa desaire en el 27° aniversario del programa “Hoy”

Uno de los exconductores más recordados es Juan José ‘Pepillo’ Origel, quien fue parte del equipo durante más de tres años. A través de su cuenta de Instagram, el periodista de espectáculos expresó su molestia por no haber sido invitado ni mencionado durante la celebración.

“Aunque no me pelaron en el 27 aniversario del @programahoy, también estuve más de tres años bajo la producción de la mera mera @carlaestradawest, que no saben el trabajo que me costaron las levantadas temprano”, escribió Pepillo junto a una fotografía de su paso por el matutino.

Pepillo Origel revela la razón por la cual dejó el programa “Hoy”

En el mismo mensaje, Pepillo Origel reveló que su salida del programa estuvo directamente relacionada con la partida de la productora Carla Estrada, reconocida por telenovelas como El privilegio de amar y Amor real, y quien también lideró el matutino.

“En cuanto se fue Carla dije: colorín colorado, gracias a Dios esto se ha acabado. Pero la pasé muy bien con esos compañeros maravillosos, Galilea y ‘el Negrito’”.

La publicación de Juan José, Pepillo, Origel generó decenas de comentarios por parte de sus seguidores, quienes recordaron con cariño su etapa en “Hoy”:

“Me encanta verte en las mañanas, siempre brillando en espectáculos”,

“No seas sentido, Pepillo” y

“Fue una gran temporada cuando estuviste, se te extraña mucho en Hoy”

Con o sin invitación, el periodista dejó claro que guarda buenos recuerdos de su paso por el matutino, aunque no olvida que su nombre fue omitido en una de las celebraciones más importantes del programa.

¿Qué conductores han pasado por “Hoy” en 27 años?

El programa Hoy, matutino que se transmite por Las estrellas, ha sido conducido por un elenco rotativo de figuras destacadas desde su estreno el 3 de agosto de 1998.

En sus primeros años aparecieron figuras como Talina Fernández, Alfredo Adame, Sofía Villalobos y Martha Carrillo, bajo la visión del productor Alexis Núñez, fundador del formato. A lo largo de los años se sumaron y retiraron presentadores como Ernesto Laguardia, Laura Flores, Alan Tacher, Héctor Sandarti, Natalia Téllez, Jorge Van Rankin y Pedro Prieto, entre muchos otros.

El formato fue creado y lanzado por Alexis Núñez, después se integraron productores como Carla Estrada, Reynaldo López y Roberto Romagnoli, quienes aportaron su visión al matutino. También han estado al frente Carmen Armendáriz, Andrea Rodríguez Doria y la recordada Magda Rodríguez hasta su muerte en 2020.

