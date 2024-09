Mariana Echeverría arremete contra ‘Hoy’ y ‘Cuéntamelo Ya!': “Humillación a nivel nacional”

Mariana Echeverría ha acusado al programa ‘Hoy’ y a ‘Cuéntamelo Ya!’ de fomentar el bullying en su contra, en particular tras su participación en ‘La casa de los famosos México’. Después de su salida del reality show, las críticas hacia su comportamiento dentro de la casa han sido constantes, al punto de que incluso ‘La rosa de Guadalupe’ estrenará un episodio inspirado en su situación.

La actriz y conductora ha compartido un video en redes sociales en el que expresó su descontento con la cadena y habló de las experiencias negativas que vivió en programas como ‘Hoy’ y ‘Cuéntamelo Ya!’, donde sintió que fue “humillada a nivel nacional”.

Mira: Briggitte Bozzo rompe el silencio y revela sus aprendizajes tras participar en La casa de los famosos México

Andrea Escalona y Mariana Echeverría. / Captura de pantalla Hoy

Mariana Echeverría habla de su experiencia en ‘Hoy’

Echeverría reconoció que debe asumir la responsabilidad por sus errores, pero afirmó que las situaciones a las que fue expuesta, hanintensificado el hate hacia ella.

“Me llevaron al programa ‘Hoy’, donde me pusieron frente a cuatro conductoras que consideraba compañeras de trabajo. Hice un comentario, pero no ofendí a nadie ni me metí con su trabajo, y cuando llegué me juzgaron como una santa inquisición, diciéndome cosas. Al salir del programa, me enteré que la productora me llamó ‘p3nd3ja’ frente a todos, cosa que ni siquiera vi en ese momento, pero después me enteré".

Mariana Echeverría

Mariana Echeverría relata desagrable experiencia en ‘Cuéntamelo Ya!’

La situación empeoró cuando fue invitada a ‘Cuéntamelo Ya!’. Aunque inicialmente le aseguraron que no pasaría por lo mismo que en ‘Hoy’, la experiencia fue igualmente desagradable.

“Nino Canún me dijo que tendría un momento agradable, pero me sacaron una serie de videos sacados de contexto de cosas que yo había hecho, y me preguntaron qué opinaba sin dejarme hablar. Luego me mostraron videos de personas que no veía desde hace veinte años, quienes tuvieron todo ese tiempo para decirme algo, pero no hay pruebas. Cuando intenté hablar, me trajeron unos mangos. Después le dije a Nino Canún: ‘Me acabas de dar una puñalada por la espalda’.”

Mira: Belinda rompe el silencio tras su caída en la pasarela: “Estaba en shock, me puse a llorar”

Posteriormente, Echeverría explicó que Canún se justificó culpando a la editora, mientras que Cynthia Urías y Sofía Escobosa le pidieron disculpas por los videos que no sabían que iban a proyectarse. “

Por segunda vez, sufrí una humillación a nivel nacional y me lo aguanté". Mariana Echeverría

YT: Cuentamelo ya

Finalmente, expresó su decepción con Televisa:

“Veo que siguen haciéndome bullying indirecto. Mi casa, Televisa, que supuestamente promueve valores como la empatía y el respeto... No digo que todo Televisa sea así, porque conozco a muchos productores que jamás se prestarían a alimentar el odio de un programa de televisión.” Mariana Echeverría

A pesar de todo, Mariana aclaró que no busca hacerse la víctima, pero que tampoco piensa quedarse callada frente a lo ocurrido.

“He aguantado mucho. Sé los errores que cometí, pero no me voy a quedar callada sobre cómo fui humillada por dos programas de mi propia casa, donde nadie se disculpó o habló conmigo excepto por Cynthia Urías y Sofía Escobosa”, concluyó.

Mira: Wendy Guevara revela que pronto acabará su contrato en Televisa ¿renovará?