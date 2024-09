Briggitte Bozzo rompe el silencio y revela sus aprendizajes tras participar en La casa de los famosos México

La joven actriz Briggitte Bozzo se consagró como la quinta finalista del popular reality show de Televisa, La casa de los famosos México. El miércoles 25 de septiembre, Galilea Montijo anunció en vivo que Briggitte había alcanzado dicha posición en la gran final del programa.

A su salida, Bozzo no pudo contener el llanto, visiblemente conmovida, pero sus lágrimas reflejaban una mezcla de emociones: gratitud y felicidad por todo lo vivido en el encierro.

Poco después de dejar La casa, Briggitte participó en la postgala de ViX, conducida por Cecilia Galliano y Mauricio Garza, donde compartió sus primeras impresiones sobre su experiencia en el reality. La actriz se mostró sumamente agradecida por los momentos vividos y por las personas que conoció en la competencia.

Canal 5

“Estoy muy feliz. Estoy agradecida. Creo que pasé momentos espectaculares con un team espectacular en donde aprendí mucho”, expresó emocionada.

Durante la conversación, Bozzo destacó la profunda conexión que formó con sus compañeros, a quienes llegó a considerar como una familia dentro de la casa: “Tuve a los mejores papás del mundo, tuve a las mejores hermanas del mundo y los mejores aprendizajes. Estas lágrimas son de felicidad, de que ya quería salir”, agregó.

Canal 5

Briggitte Bozzo confesó que su mejor decisión fue pertenecer al team Mar

Una de las experiencias más impactantes para Briggitte dentro del reality fue el tiempo que pasó en “Mar”, uno de los equipos formados en la casa. La actriz recordó que inicialmente pensó que su estancia en la casa sería mucho más corta, por lo que no esperaba llegar tan lejos en la competencia.

“Pensé que iba a salir en menos tiempo, no me esperé durar hasta la final, no esperé ser la quinta finalista y estar en Mar, que fue hermoso”, confesó conmovida.

Asimismo, Bozzo señaló que los tiempos de Dios fueron perfectos para ella, ya que el cambio de cuarto y el formar parte de un equipo sólido le permitió sacar lo mejor de sí misma: “La verdad es que me quería salir de Tierra desde la primera semana… Los tiempos de Dios son perfectos, y estar en Mar, haber cambiado de cuarto, el haber formado ese equipo y decir ‘tenemos que hacer algo’ fue una bendición”, explicó.

Uno de los momentos más especiales para la actriz fue el lunes 23 de septiembre, cuando todo el equipo de Mar amaneció unido y en paz, lo que representó para ella un respiro en medio del estrés que supone estar en la competencia. “Fue uno de los mejores momentos, sentí mucha paz”, recordó.

A lo largo de su estancia en La casa de los famosos, Briggitte Bozzo experimentó un crecimiento personal significativo. Estar desconectada del mundo exterior, sin acceso a su teléfono o redes sociales, le permitió madurar y enfrentarse a situaciones que no había imaginado.

“El haberme alejado del teléfono y de la sociedad, y estar encerrada y pasar por tantas cosas… Es un mini mundo en donde no sabes con quién estás rodeada ni de qué hablan de ti, ni nada. Crecí mucho, maduré mucho”, reflexionó la actriz sobre su paso por el reality.

Canal 5

Bozzo también aprovechó para reconocer el impacto positivo que algunos de sus compañeros tuvieron en su proceso de crecimiento, especialmente Mario Bezares y Arath de la Torre. De Mario, expresó su admiración por su calidad humana y su papel como figura paternal dentro de la casa:

“Tuve los mejores maestros. En Mayito encontré a una persona espectacular, un hombre divino, un padre de familia espectacular que amo y admiro mucho”.

Mientras que de Arath de la Torre destacó su inteligencia y liderazgo: “Arath es un señor muy sabio, muy inteligente que nos lideró de una manera inigualable, creo que nadie en su posición lo hubiera podido hacer como él”.

