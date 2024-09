Wendy Guevara revela que pronto acabará su contrato en Televisa ¿renovará?

La influencer más querida del momento, Wendy Guevara, ha mantenido en vilo a sus seguidores tras revelar que su contrato de exclusividad con Televisa está a punto de finalizar.

Desde su triunfal participación en La casa de los famosos México, la leonesa se ha convertido en una figura icónica en la televisión mexicana, pero ahora se plantea un interrogante: ¿continuará su camino en la empresa o explorará nuevas oportunidades?

Recordemos que tras su salida del reality show, Wendy firmó un acuerdo de exclusividad con Televisa que la ha mantenido ocupada en diversos programas y proyectos. Sin embargo, durante una entrevista con Adrián Marcelo, la influencer reveló que este contrato tenía una duración de dos años, exclusivamente para televisión, es decir, podía seguir con sus giras con las Perdidas y su canal de YouTube.

Wendy ya había hablado de su exclusividad

En agosto pasado, durante una transmisión en vivo con su amiga Salma, Wendy expresó sus dudas sobre una posible renovación del contrato. Su amiga, por su parte, destacó la importancia de la influencer para la televisora, argumentando que gracias a ella muchos espectadores volvieron a sintonizar los canales de Televisa.

“Tú salvaste a Televisa, ¿quién miraba Televisa al día de hoy?…Volvimos a ver la tele por Wendy, ¿si o no?” Salmita, amiga de Wendy

Mira: Danna sorprende al confirmar su breve romance con Neymar y explica por qué no funcionó

Wendy Guevara pronto acabará su contrato en Televisa ¿renovará?

Recientemente, las cámaras de diversos medios captaron a Wendy saliendo de las instalaciones de Televisa, lo que avivó aún más los rumores sobre su futuro.

Cabe destacar que los dos años corrían una vez terminado el reality de La casa, donde fue triunfadora, por lo que aún tendría un año más de exclusividad. Sin embargo ante las cámaras aseguró que en septiembre ya terminaría.

Al ser cuestionada sobre la renovación del contrato, la influencer se mostró tranquila y aseguró que su éxito no depende únicamente de la televisora.

“No sé si me lo renueven, si no me lo renuevan no hay pedo. Me han tratado súper bien aquí en la empresa. Si me lo renuevan bien, si no, no hay p3d*, yo sigo en mis cosas, yo siempre sigo en mis redes sociales, mi mayor ingreso es en redes sociales en mis canales de YouTube y es donde yo siempre empecé a creer ahí y me va muy bien ahí", afirmó Wendy.

Hasta ahora productores o la misma televisora no han emitido palabra alguna al respecto.