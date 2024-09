Danna sorprende al confirmar su breve romance con Neymar y explica por qué no funcionó

La talentosa cantante y actriz mexicana Danna ha revelado un capítulo desconocido de su vida amorosa al admitir que tuvo un romance fugaz con el futbolista brasileño Neymar. Aunque en 2019 ya circulaban rumores sobre su relación, nunca se había confirmado hasta ahora.

Fue durante su participación en el programa español ‘La revuelta’ que Danna compartió detalles sobre su conexión con el exjugador del Barcelona y PSG.

Danna revela su romance con Neymar

En medio de la conversación, la actriz también habló sobre su actual pareja, Alex Hoyer, quien la ha introducido en el mundo del fútbol.

“He aprendido bastante de fútbol gracias a mi novio, la verdad. Es súper del Madrid. Juega siempre con la del Madrid puesta”, comentó.

Danna Paola y Alex Hoyer / Instagram

El conductor David Broncano, intrigado, le preguntó: "¿Tu novio es futbolista?” A lo que Danna respondió: “No, ya he estado con futbolistas y no fue una gran experiencia”.

Cuando Broncano insistió: “¿Con quién?”, Danna se mantuvo en sus reservas: “No voy a decir, hagan su research en Google”.

Sobre su experiencia con futbolistas, Danna reflexionó:

“Creo que los futbolistas tienen como mucho este rollo de estar con actrices y cantantes. La verdad es que todas mis experiencias han sido muy buenas, pero no han sido nada serio”. Danna

Composición: Danna y Neymar / Instagram: @danna/@neymarjr

Alguien del equipo de producción mencionó: “Sí que sale, lo digo, ¿es Neymar no?” Y Danna, sorprendida, admitió: “Sí, nos conocimos. Dios mío, esto nunca lo había dicho”.

A pesar de la revelación, Danna no profundizó en los detalles de su relación con Neymar, pero sí dejó claro que no eran novios, solo salían, pero funcionó porque no lograron “compaginar”.

“La profesión es demasiado demandante, la mía también, y no compaginamos”, concluyó.

