Agustín Fernández sale menos de dos minutos en Hoy y René Franco lo invita a su programa “el tiempo de deseé”

Agustín Fernández se convirtió en el noveno expulsado de ‘La casa de los famosos México’. Por ello, se encuentra haciendo una gira de medios. Sin embargo, su asistencia a diferentes programas ha sido polémica y no precisamente por su actuar dentro de La casa, sino porque el tiempo que le han dado ha sido muy breve.

El modelo argentino asistió la mañana de este miércoles 25 de septiembre al programa Hoy. Sin embargo, algunos apuntaron a que no fue bien recibido, ya que Agustín había hablado mal de la producción mientras formaba parte del cuarto Tierra.

Así fue su breve participación:

Andrea Rodríguez, productora de ‘Hoy’ aseguró que, por el momento, no invitaría a Agustín Fernández al programa

Andrea platicó con TVNotas y sobre si iba a volver a invitar al matutino al argentino, la productora respondió: “Por el momento no. No quisiera. Alguien a quien no le gusta venir a ‘Hoy’, no tiene por qué venir. Él sí me decepcionó y estoy triste. Debió haber sido más inteligente. Al final lo tiró (lo que le ayudó). Será una persona más que habremos conocido en la vida. El cariño que yo le tenía se fue”.

Estas palabras las recordamos hoy que Agustín sí apareció en el foro y su exposición fue menos de dos minutos, a diferencia de otros exintegrantes del reality show que han tenido espacios de tiempo más prolongados.

Cabe mencionar que luego del tercer eliminado que fue Mariana Echeverría los conductores principales ya no recibieron a los integrantes del reality, en su lugar los han entrevistado Martha Figueroa, Sebastián Reséndiz y Jonathan Barajas en su sección “¿De qué me hablas?

Andrea Rodríguez y Agustín Fernández / IG@andy__rodriguez, IG@marianaecheve y IG@agus.fernandezr

René Franco invitó a Agustín Fernández a ‘La Taquilla’

La polémica en torno a Agustín Fernández continúa. Ante las recientes críticas recibidas, René Franco ha decidido darle voz en su programa: La Taquilla.

Así lo dio a conocer René Franco. ¿Indirecta al programa Hoy?

¡Y estará! Este viernes, #AgustinFernandez en vivo en @La_Taquilla Aquí Agus hablará de TODO lo que guste y EL TIEMPO que necesite. René Franco

En redes, su post abrió debate entre sus seguidores y mientras unos aplaudían que fuera neutro y prestara el espacio al argentino, otros aseguraban que en su entrevista no habría más que solo excusas por parte de Agustín.

