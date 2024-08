¡Agustín Fernández queda fuera de Hoy! La productora está molesta con su participación en LCDLFM

La semana pasada en ‘La casa de los famosos’, causó gran controversia una plática entre Mariana Echeverría y Agustín Fernández. Ella señaló que una de “las Andreas” del programa ‘Hoy’ no soportaba a Arath de la Torre.

Él menospreció en forma de burla al matutino, a pesar de que gracias a este ha recibido oportunidades de trabajo. Después de lo ocurrido, la productora del programa publicó en redes un contundente mensaje. No había dado alguna entrevista al respecto.

En exclusiva para TVNotas habló sobre la polémica. Primero habló de Mariana Echeverría, quien hasta el cierre de esta edición se perfilaba para salir del reality: “Creo que ella debe estar equivocada. Qué pena que cada persona que va a ‘Hoy’ emita una opinión de lo que cree que pasa. Ya le preguntarán a qué Andrea se refería”.

“Yo le tenía mucho cariño, pero ahora estoy un poco desconcertada por su comportamiento en La casa. No me esperaba que se comportara así de mal. Antes de que entrara le dije que incluso podía ganar”. Andrea Rodríguez

Agregó: “Creo que ella se metió demasiado en el juego y la envolvió. Lo mejor que le podría pasar es salir. Ha hablado de más de muchas cosas que no le competen”.

Andrea Rodríguez mensaje polémico / X: @andy_rodríguez

Te podría interesar: David Zepeda y Eva Cedeño serán los protagonistas de la nueva telenovela del productor Ignacio Sada

Andrea Rodríguez desaprueba la actitud de Mariana en contra de Briggitte

En cuanto a su actitud contra Brigitte, señaló: “No estoy de acuerdo en que alguien maltrate a ninguna persona y menos a una niña chiquita. Mariana debió jugar a ser más maternal porque es una mujer de 40 años. Ya se dará cuenta de que adentro no ha hecho nada de manera correcta. Lo malo es que no lo sabe y que cree que está bien. Fuera de eso, yo siempre he tenido una relación excelente con ella”.

Andrea condena a los que han atacado a Mariana mientras ella está en el reality: Gloria Aura, Faisy, Raúl Magaña, Tania Riquenes y Fer Sagreeb: “Se me hace de muy mal gusto. ¿Por qué no lo hicieron antes, cuando ella podía defenderse? ¿Por qué no le dijeron de frente: ‘Me has hecho daño. Fuiste mala onda conmigo’? Lo hicieron mientras ella está encerrada”.

Mariana Echeverría / IG@marianaecheve

No te pierdas: ¿Ricardo Peralta renunció a ‘La casa de los famosos México’?

Andrea Rodríguez no quiere ver a Agustín Fernández en ‘Hoy’

Con Agustín tiene una molestia mayor: “Creo que está jugando muy mal. No nada más conmigo y con el programa, sino con sus amigos. Todo su juego ha sido negativo hacia todo. Cuando habla mal de las mujeres, de Nicola, de Wendy o dice cosas que no debe decir, me ha hecho pasar muchos corajes”.

“Tiene 32 años, ya debería entender lo que hace. Iba en camino de hacer una gran carrera, pero está cegado. Dice: ‘Quiero ver cuántos followers me agregaron’. Pero malas noticias: ¡Ninguno! Cuando salga le va a caer un balde de agua fría”. Agustín Fernández

Sobre el futuro de Agus en Hoy, dijo: “Este año hemos tenido a J Balvin, Christian Nodal, y Ozuna. Han hecho de todos. Si ellos son estrellas internacionales, para cualquiera de los de La casa debe ser un privilegio estar. El que más va a extrañar venir a ‘Hoy’ va a ser él”

¿Ya no lo vas a volver a invitar?: “Por el momento no. No quisiera. Alguien a quien no le gusta venir a ‘Hoy’, no tiene por qué venir. Él sí me decepcionó y estoy triste. Debió haber sido más inteligente. Al final lo tiró (lo que le ayudó). Será una persona más que habremos conocido en la vida. El cariño que yo le tenía se fue”.

Agustín Fernández / IG: @agus.fernandez

Agustín dijo que con Rebecca de Alba tuvo una experiencia de una noche por transacción. ¿Qué opinas? “Es inadmisible. De mal gusto. Desconozco si eso haya sido verdad, o no. Pero los caballeros no tienen memoria. Sucedido o no, no debió decirlo”.

Andrea debutó como panelista en LCDLFM. “Me buscó la productora Rosa María Noguerón. Le agradezco mucho la invitación. Fue muy divertido estar delante de cámaras. Me dio nervios. Sentí maripositas. Fue una experiencia padre y todos fueron muy lindos conmigo porque sabían que era mi primera vez como panelista”, finalizó.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión física o digital de tu revista TVNotas ¡No te lo pierdas!

Mira: Emma Escalante triunfa en el regreso del espectáculo ´Reinas de corazones´