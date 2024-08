Emma Escalante triunfa en el regreso del espectáculo ´Reinas de corazones´

Este pasado jueves regresó en una nueva temporada el show ´Reinas de corazones´, con la participación de Kristal Silva, Emma Escalante, María Inés, Jimena Gallego y Shanik Aspe.

Este show con el título de Noches despechadas se presenta todos los jueves en el Foro Stelaris del Hotel Fiesta Americana Reforma.

Cortesía

Mira: Ponen en libertad a exparticipante de Exatlón detenido por evitar que una mujer fuera abusada

Y precisamente hablamos con la actriz y cantante Emma Escalante que nos dio todos los pormenores de este espectáculo, “hacemos que toda la gente toque sus amores, sus corazones, y no sólo las reinas sino también los reyes. Hay una línea que guía toda la historia”.

Nos contó: “Cada una cuenta entre el público su historia despechada y hay temas de grandes intérpretes como Ana Gabriel, Pandora, Alejandra Guzmán, Rocío Durcal, Jenni Rivera, Gloria Trevi, Yuridia, Shakira, Lupita D’Alessio”.

Ana Gabriel en el escenario / LUIS PEREZ / TVNotas

Mira: Diseñador de Ricardo Peralta se pronuncia ¡Se arrepiente de mandarle ropa al influencer a LCDLFM!

¿Quién es Emma Escalante?

Emma es originaria de Sonora, estudió en el CEA (Centro de Educación Artística de Televisa), ha participado en telenovelas como ´Yo no creo en los hombres´, ´Caer en tentación´ y ´Marea de pasiones´, entre otras, así como series como ´Run Coyote run´ y ´El vato´, además de sacar temas musicales como ´No me lo recuerden´ de la mano del cantautor Ángel Melo.

Emma nos contó cómo llegó a este proyecto: “Jimena Gállego que es la productora y Elmis Reyes su asociada y nuestra RP, me llamaron y son unas reinas en toda la extensión de la palabra. Desde un inicio fueron muy generosas conmigo. Yo iba a entrar como suplente pero Martha Cristiana, que iba a estar, salió del proyecto por cuestiones personales y me cedió su lugar”.

Y nos platicó cómo es trabajar entre mujeres: “Ha sido una experiencia maravillosa. He aprendido mucho de ellas porque todas son brillantes en lo particular y en conjunto formamos ese todo que se necesita. Nos apoyamos vistiéndonos, en todo. No hay una lucha de egos y lo disfrutamos enormemente”.

Noches despechadas se presenta todos los jueves en el Foro Stelaris del Hotel Fiesta Americana Reforma.

No te pierdas: David Zepeda y Eva Cedeño serán los protagonistas de la nueva telenovela del productor Ignacio Sada