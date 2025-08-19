Humberto Zurita en pleno quirófano ¡sintió la presencia de Christian Bach!: “Sentí que venía y me levantaba”

Ahora vive pleno, en paz con Dios y lleno de amor con su nueva pareja, Stephanie Salas, pero hace 3 años Humberto Zurita se cayó de un caballo y tuvo que ser intervenido de la columna vertebral. En pleno quirófano tuvo una revelación con su fallecida esposa Christian Bach.

“Me intervinieron de la columna. Me pusieron titanio. Cuando me iba a despertar sentí que venía ella y me levantaba. Es la única vez (que la ha percibido)”, nos contó en entrevista Zurita, quien sigue vigente ahora como director de la obra Madres.

¿Cómo fue el accidente que sufrió Humberto Zurita y qué secuelas le dejó?

Humberto Zurita dijo: “Hice equitación por 20 años. Un día tuve una caída muy mala por un error que cometí. Cuando tú saltas, tienes que hacer las famosas gimnasias. Te ponen una serie de obstáculos de 50 centímetros y las vas sorteando para encontrar el ritmo del caballo. Yo estaba llegando del extranjero de un periodo largo de no montar y le dije al caballerango que me ensillara al caballo que salta, pero no hice las gimnasias. Se me olvidó que cuando tú montas y haces tu primer ejercicio de salto, tienes que bajarte y volver a cincharlo (para ajustar la montura). En el aire me hizo un revire y ya no supe si iba para arriba o para abajo, y caí de cabeza”.

Nos compartió que como secuelas tiene principalmente malestares lumbares: “De pronto, un dedo no me funciona bien. Me quedaron pequeñas cositas ahí. Como es neurológico el asunto, tu cerebro tiene que ir acostumbrándose. Sigo en ese proceso. De terapia hago Tai chi, que es como hacer un arte marcial. Consta de movimientos que me permiten fortalecer”.

Lee: Hijo de Cepillín enfurece con Humberto Zurita por rechazar interpretar a su papá en bioserie

Humberto Zurita, interior revista / Luis Pérez y Archivo TVNotas

¿Qué dijo Humberto Zurita de la muerte de Christian Bach, la madre de sus hijos?

En 2019 falleció su gran compañera de 39 años, Christian Bach. Para él no fue nada fácil: “Las cosas van cayendo por su peso. Ella está en mi corazón y ahí permanecerá guardada siempre como un tesoro. Pasé 3 años muy malos, raros, con diferentes ciclos. Primero dolor, luego coraje, desentendimiento, pérdida de fe. Hasta que eso se acomoda. Hoy en día, todo es un homenaje en su nombre”.

“Poco a poco me he reconciliado (con la vida). Yo no soy una persona que se quede clavado ni que necesite terapia. Mi profundo respeto para toda la gente que va a esos lugares y que requiere ayuda. Yo, afortunadamente, creo que me educaron muy bien y tengo mucha fortaleza, además del amor por mis hijos y cómo me cobijaron. Eso me sacó adelante y me fue haciendo reflexionar. De pronto descubrí que Christian era como una flor en el jardín de Dios y que él un día decidió cortarla para llevársela y ponerla al lado de su cama. Se llevó la flor más bonita de su jardín. Nada más que a mí me dejó sin la flor”.

“Hoy mi relación con Dios es de amor, porque toda mi familia es muy católica. Cristo le dijo a Pedro: ‘Tres veces me vas a negar antes de que cante el gallo’. Yo no lo niego. Ya estoy totalmente reconciliado con Él”.

Te puede interesar: Captan a Humberto Zurita ¿¡tomado en la calle!? Video

Christian Bach y Humberto Zurita, revista / Luis Pérez y Archivo TVNotas

¿Humberto Zurita pensó en retirarse de la actuación?

Aunque hace poco más de 20 años, Humberto Zurita buscó el retiro, al grado de convertirse en empresario de bienes raíces en Miami, la actuación lo ha perseguido incluso fuera de México, ya sea en un set de filmación, en un estudio televisivo o en un escenario teatral.

“Me fui de México pensando en retirarme, pero no me dejaron. Yo ya estaba vendiendo departamentos, pero un amigo me llevó a la RAI (Radiotelevisión) de Italia. Estuve 3 años con ellos. Después, en Colombia, Argentina, Uruguay... No me dan chance de irme. Me caen cosas que no le puedo escupir al cielo, porque lo leo y digo: ‘Está muy bueno el texto y me van a pagar muy bien’, y vuelvo al ruedo”.

A sus 70 años, Humberto sigue conservando la galanura que siempre lo ha caracterizado, aunque él no pone especial cuidado en ello: “Yo me siento muy bien y eso es lo más importante en un ser humano. Yo no me haría ningún procedimiento. Hay que vivir la vida como es. Hay cosas que digo: ‘Ay, cab...’, como las arrugas o las bolsas, y hasta me dicen los que me maquillan: ‘Si te quitaras la bolsita esa’, pero yo les contesto: ‘Ahorita no, gracias’”.

Lo que sí reconoce es que su novia, Stephanie Salas, lo apapacha: “Me da sus cremitas y me ha puesto mascarillas. Me da mucho gusto ser querido, amado. Eso es una bendición”, concluyó.

Humberto Zurita y Stephanie Salas revista / Luis Pérez y Archivo TVNotas

¿Quién es Humberto Zurita y cuál es su trayectoria?

Debutó en 1980 en Televisa en la telenovela Muchacha de barrio , al lado de Ana Martín , y alcanzó gran popularidad al año siguiente, en El derecho de nacer.

, al lado de , y alcanzó gran popularidad al año siguiente, en En 1985 obtuvo su primer protagónico en el melodrama De pura sangre. Le siguieron: Encadenados, Al filo de la muerte, Capricho , y las telenovelas históricas: El vuelo del águila y La antorcha encendida .

Le siguieron: , y las telenovelas históricas: . En 1999 emigró a TV Azteca, donde participó en proyectos como: El candidato y Agua y aceite .

y . En la última década lo hemos visto en series como: La reina del sur, La querida del Centauro , y actualmente Velvet, el nuevo imperio .

, y actualmente . Humberto Zurita

Tal vez te interese: Humberto Zurita reacciona al video en el que sale ¿¡tomado en la calle!?