Hijo de Cepillín enfurece con Humberto Zurita por rechazar interpretar a su papá en bioserie

Ricardo González Jr., hijo de Cepillín, no ha pasado por alto las recientes declaraciones de Humberto Zurita sobre su posible participación en la próxima bioserie del querido payaso. En un explosivo mensaje en sus redes sociales, González Jr. arremetió contra el reconocido actor, acusándolo de soberbio y menospreciar la memoria y la trayectoria de su padre.

El conflicto surge luego de que el hijo de Cepillín expresara su deseo de que Zurita interpretara a su padre en la serie, pero para Humberto esta idea no fue igual de emocionante pues manifestó sus dudas sobre la conveniencia de aceptar el papel de Cepillín.

“No sabía, ni sabía que iban hacer la bioserie de Cepillín, pero si me llega la oferta ya veremos qué hacemos con eso. No sé cuándo lo quieren hacer. Yo todo el resto del año ya lo tengo cerrado”, dijo en una entrevista en el programa ‘De primera mano’.

Humberto dijo que no acepta proyectos por dinero / Clasos

Y agregó que debería ver cómo sería el proyecto para ver si lo acepta: “Yo me baso mucho en los guiones. Yo no agarro el trabajo así de: ‘¿Cuánto me vas a pagar?’. Siempre pido una sinopsis de personajes, un plan general de grabación, cuánto tiempo, qué directores, y lo hago porque no hago cualquier cosa”.

Hijo de Cepillín arremete contra Humberto Zurita

Con estas declaraciones, según Ricardo Jr., esta actitud demuestra una falta de humildad por parte de Zurita y una falta de reconocimiento hacia la importancia del legado de su padre en la cultura popular mexicana.

“La verdad veo al señor Humberto Zurita muy soberbio. En algún momento me preguntaron que a quién me gustaría que hiciera el papel de Ricardo González Cepillín. Entonces yo le veo los rasgos, las facciones, similares a las de mi papá. No a la edad de los 30 o los 40 años, a la edad de la tercera edad, que es en la que el señor está”, comentó en Instagram.

En su mensaje, González Jr. destacó la trascendencia de Cepillín, recordando que su padre era un verdadero ídolo, capaz de movilizar multitudes y dejar una huella imborrable en el corazón de millones de personas y destacó sus logros y que la actitud del reconocido actor estaría menospreciando estos logros.

“Me da mucha pena. Yo siento que cuando llegas a cierta edad deberías ser un poquito más aterrizado, un poquito más humilde. El decir que siempre checa qué tipo de papeles, qué tipo de historias va a ver, siempre hay conflicto. En cualquier historia hay conflictos. Aquí la cosa es que estás hablando del payaso más famoso de México y más famoso de Latinoamérica, y que se te tome en cuenta es muy importante””, señaló.

El hijo de Cepillín concluyó su mensaje descartando cualquier posibilidad de considerar a Zurita para el papel de su padre en la serie, y sugirió que su falta de respeto hacia la memoria de Cepillín no será olvidada fácilmente.

“Yo no sé si Humberto Zurita te esté llenando la obra de teatro de Papito querido, que por cierto, ya ven, ahí está en lo que está terminando Humberto Zurita, y no sabe si le conviene hacer el papel de Cepillín. ¿Cómo lo ven? Mi papá sí era un ídolo. Te llenaba plazas de toros. Entonces qué pena, señor Humberto Zurita, si en algún momento pensé en usted, discúlpeme, pero no lo vuelvo a hacer. No le van a llamar para el casting, tranquilo, siga haciendo sus teatritos”, concluyó.