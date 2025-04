Elizabeth Gutiérrez cumple un sueño y anuncia feliz noticia

Después de atravesar momentos personales complicados tras su mediático divorcio de William Levy, la actriz Elizabeth Gutiérrez ha decidido enfocarse nuevamente en su carrera profesional, y lo hace con una noticia que ha llenado de emoción a sus seguidores: regresa oficialmente a las telenovelas.

La actriz, quien protagonizó en 2008 la exitosa producción ‘El rostro de Analía’ en Telemundo, confirmó con gran entusiasmo que vuelve a la pantalla chica de la mano de esta misma cadena, a la que considera su casa.

Elizabeth Gutiérrez regresa a la televisión

“Estoy súper entusiasmada, feliz, agradecida, estaba esperando un proyecto. Quería volver a mi casa, tenía tantas ganas. Imagínate regresar a mi casa con Velvet. Los tiempos de Dios son perfectos y cuando las cosas son para ti se dan, de verdad pasó de un día para otro”, expresó emocionada en sus redes sociales.

Aunque ya había adelantado hace algunos meses su deseo de volver a la actuación, ahora la noticia es oficial. Más allá del regreso a la televisión, este proyecto marca para Elizabeth la realización de un sueño personal, tras varios años alejada del medio enfocada en su familia.

¿Qué telenovela hará Elizabeth Gutiérrez?

La telenovela que marca el regreso a la televisión de Elizabeth Gutiérrez lleva por título ‘Velvet: El nuevo imperio’, una ambiciosa producción de Telemundo que contará con un elenco estelar. Entre los nombres confirmados destacan

Yon González,

Carolina Miranda,

Danilo Carrera y

Samantha Siqueiros.

También formarán parte del proyecto figuras como

Aylín Mujica ,

Humberto Zurita y

Humberto Zurita y

Durante más de una década, Gutiérrez priorizó la crianza de sus dos hijos, fruto de su relación con William Levy. Hoy, con los adolescentes creciendo y más independientes, la actriz se siente lista para retomar su pasión.

“Me cayó como anillo al dedo. Mis hijos ya están grandes y yo retomo mi carrera, feliz de poder regresar con este gran equipo”, comentó Elizabeth en un video que compartió con sus seguidores.

Para Elizabeth, volver a actuar no solo es una decisión profesional, sino una necesidad. “Lo extrañaba. Para mí es como cuando entras a una tienda de dulces y no puedes comprar. Yo sentía eso durante muchos años. Regresar con un personaje así —que no les puedo contar— pero es un personaje que les va a gustar. Les voy a dar algo diferente a mi público”, adelantó con ilusión.

