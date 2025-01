Elizabeth Gutiérrez desmiente nuevo romance con empresario dominicano ¿Volvió con William Levy?

Hace algunos días, se dio a conocer que Elizabeth Gutiérrez, expareja de William Levy, supuestamente, inició una nueva relación con un empresario dominicano que está vinculado a la industria hotelera.

De acuerdo con el periodista español Carlos Corbacho, el empresario y Gutiérrez viajaron recientemente en el jet privado de él a Boston.

“De hecho, Elizabeth Gutiérrez está con un empresario de una cadena hotelera. Este señor, que es un gran empresario de República Dominicana con hotel y jet privado, la invitó recientemente a viajar a Boston. Por lo cual, Elizabeth no va a volver con William Levy porque ya ha despegado”, dijo Corbacho.

Aunado a esto, el programa ‘Hoy día’ sostuvo que la relación va “viento en popa”, lo que explicaría los constantes viajes que ella ha hecho últimamente a República Dominicana.

Elizabeth Gutiérrez aclara si tiene nuevo romance

Ante todas las especulaciones, la actriz lanzó un breve comunicado en Instagram para expresar su hartazgo ante los rumores. La también modelo dejó ver que sus viajes a República Dominicana habían sido por trabajo.

Elizabeth Gutiérrez “Qué triste que vivamos en una sociedad tan machista, en donde enseguida inventan que la mujer, solo porque está trabajando y saliendo adelante, la involucran sentimentalmente”

Y añadió: “En mis años de carrera, jamás he tenido que recurrir a estar con alguien para conseguir trabajo. Lo mucho o poco que tengo, lo he conseguido honradamente, respetándome y, más importante, respetando a mis hijos”

¿Elizabeth Gutiérrez y William Levy retomaron su relación?

También aprovechó para aclarar que, si bien pasó las fiestas decembrinas con William Levy, esto no significa que hayan retomado su relación. De acuerdo con la también modelo de origen estadounidense, en estos momentos de su vida, está “soltera y feliz”.

“Ojalá que esto se aclare cualquier duda que tengan sobre mí. Sigo soltera, trabajando, enfocada en ser mejor madre, mujer y profesional”, concluyó.

Cabe destacar que, previo a este mensaje, William Levy se habría comunicado con el paparazzi Jordi Martin para decirle que no planea reconciliarse con su ex.

“No he vuelto con Elizabeth Gutiérrez, ni voy a volver. No pasa por mi cabeza. El día 31 de diciembre yo me voy a esa casa con mi hija y con la familia de la novia de mi hijo, pero para nada me fui con Elizabeth Gutiérrez. Quiero estar con mis hijos. Estoy soltero”, estas habrían sido las palabras del cubano al afamado fotógrafo.

¿Qué pasó entre Elizabeth Gutiérrez y William Levy?

Elizabeth Gutiérrez y William Levy se conocieron en 2002, durante las grabaciones del reality show ‘Protagonistas de Telenovela’ y poco después iniciaron una relación.

En 2009, se separaron por primera vez en medio de rumores de una infidelidad por parte de él. En aquel entonces, se especulaba que Levy tenía un romance con Jaqueline Bracamontes, quien fue su compañera en ‘Sortilegio’.

En 2014, volvieron a pausar su relación en medio de otro rumor de engaño, pero ahora con Ximena Navarrete, quien fue su coprotagonista en ‘La tempestad’.

Aunque todo parecía ir bien entre ellos, en abril del 2024 anunciaron su ruptura, aparentemente, definitiva, tras más de 20 años de romance y dos hijos en común. Si bien ninguno ha dado declaraciones directas sobre el asunto, en su momento, la actriz dejó ver que existían muchos problemas en su relación con el cubano.

“Creo que, por mi parte, nunca fue por falta de amor, simplemente creo que no soy la misma niña de hace 20 años que él conoció. O sea, lo que queremos en este momento creo que es diferente. Siempre lo voy a amar, siempre le voy a desear lo mejor y como siempre lo he dicho, estando conmigo o no, lo quiero ver feliz”, manifestó.

